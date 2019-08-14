美釋善意激勵股市　法人：降低自傷之計、非基本面好轉

▲美昨晚突釋善意，延緩第4波部分商品課稅。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

美國釋善意，宣布對部分消費性電子產品加徵的關稅延後至12月15日開始實施，美股四大指數齊揚，上証指數開高，早盤最高來到2829點、漲29點。法人認為，這是降低美國「自傷」的緩兵之計，並非中美貿易根本性好轉，A股中長期多頭仍須耐心等待基本面好轉。

按3000億美元加稅清單估算，暫緩商品規模約占3000億清單商品的比例為57%，當中亦包含最筆電、手機等，激勵美國道瓊指數今（14）日收漲372點；台股更受激勵，開盤最高衝破10500大關、來到10,511.49點；隨後漲勢收斂，截至上午10點30分，加權指數上漲125.35點，來到10,485點。

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元大MSCI A股ETF研究團隊認為，美方對部分商品暫緩加徵關稅，主要是因為這部分商品對中國市場的依賴度高（大多在70%~90%以上），加徵關稅對美國消費者影響較大，是一種降低美國「自傷」的緩兵之計。

從市場策略角度看，相比之前宣佈3000億清單全部加徵關稅，部分商品暫緩加徵關稅的情形「優於」市場預期，因此短期有助於市場打底，但並非中美貿易摩擦根本性的好轉，而A股中期做多行情要能再次打開，還需要耐心等待基本面和流動性的空間好轉。