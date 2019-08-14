蘋果在中國大陸生產的AirPod等三項產品　未列美國關稅緩徵名單

▲美國政府突然宣佈部分自中國大陸進口的產品，可以延後課徵10％關稅，其中包括蘋果的MacBook電腦和iPhone手機，不過，仍有其他蘋果產品未能獲得豁免。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

路透社報導，蘋果公司的AirPod、Apple Watch和HomePod，並沒有被列入美國政府的關稅緩徵名單，從9月1日開始，仍將被課稅10％。

iPhone對蘋果公司營收貢獻，七年來首次低於50％，相對地，Apple Watch和AirPods等可穿戴設備銷售增加，幫助蘋果業績超出華爾街預期並提振股價，如果這些產品仍得如期加徵關稅，對於蘋果公司來說，將是一大考驗。

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美國政府周二宣佈，在12月25日之前，對部分重要商品暫不徵收關稅，其中包括蘋果的MacBook電腦和iPhone手機。美國總統川普坦言，這是為了避免在聖誕購物季期間，對美國消費者造成影響。

美國政府並沒有說明為何有部分產品可以延後課稅，有些產品卻不能。許多產品從9月1日開始，將面臨關稅壓力，其中包括智能手錶、健身追蹤器、智能音箱和藍牙耳機等之前享受過稅惠的產品。

這次沒能列入關稅緩徵名單的，還包括不少來自蘋果競爭對手的暢銷產品，譬如Fitbit的智能手錶，以及亞馬遜和Google的智能音箱。