勞團到基本工資審議會場外抗議　高喊至少調高5％...最好目標是調高6-8%！

▲基本工資審議、場外勞團抗議活動。（圖／記者屠惠剛攝）



記者余弦妙／台北報導

基本工資審議委員會今（14）天正式登場，勞資委員代表全數出席，全產總為了今天的會議，特地一大早9點就集結在勞動部大樓前召開記者會，希望基本工資調漲最少5%，全產總理事長莊爵安甚至喊話：「最好的目標是希望可以調高6-8%」。

另一頭，勞動部長許銘春在審議會開始前致詞表示，希望今天可以盡快達成共識，另外也強調，基本工資審議委員會並非像外界說的用「喊價」的方式，而是用經濟指數來做參考指標達成共識。

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▼基本工資審議、場外勞團抗議活動 全國產業總工會理事長莊爵安（圖／記者屠惠剛攝）

全產總理事長莊爵安表示，台灣雇主長久以來對基本工資調漲一味反彈抵制，主要是過去十多年期間，事實上，企業明明有盈餘，卻不願意跟勞工共享經濟果實，忽視照顧勞工基本生活安全的社會責任，導致我國基本工資法制施行迄今，從未做出合理有效的調升決議。

莊爵安指出，OECD（經濟合作暨發展組織）國家中的最低月薪標準是1184美元，反觀107年度台灣的平均月薪僅729美元，由此可見台灣在OECD國家中是遠遠落後的。

莊爵安再度強調，全產總希望調幅不要低於去年的5%，但可以的話，6-8%會是今天的最佳目標。對於工商團體的凍漲態度，莊爵安也說「從上個月經濟部公布的數據來看，台灣目前的經濟是有成長的」最後也呼籲資方團體不要再阻擋基本工資的調漲。

▲勞動部長許銘春出席基本工資審議會議。（圖／記者林敬旻攝）

勞動部長許銘春則表示，今天的審議委員會以17項重要民生物資、消費者物價指數等各項經濟指數來做為參考指數，並非像外界誤解用喊價的方式，也期盼今天的討論可以朝向這樣的方向進行，希望今天可以盡快得到共識圓滿落幕。

▲▼基本工資審議、場外勞團抗議活動。（圖／記者屠惠剛攝)

