　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

全球市值百大企業　蘋果市值居第2...輸給它

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果不香了？市值8年來首度未居首位，輸給微軟。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳靜君／台北報導

資誠聯合會計師事務所今（14）日發布《2019全球市值百大企業排名》分析報告。根據報告顯示，微軟今年擠下蟬聯八年冠軍的蘋果，拿下全球最大市值的冠軍。

根據報告顯示，2019年全球百大企業總市值為21兆美元，再度創下歷史新高；但成長速度趨緩，去年增幅15%，今年則只有約5%，增加1兆400億美元。

請繼續往下閱讀...

台灣唯一進榜的百大企業為台積電(TSMC)，今年以市值2,060億美元排行第37名，但相較去年第的23名，名次明顯降低了14名，市值比去年減少140億美元，減幅6.3%。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長梁華玲表示，雖然美國仍然是全球市值百大企業榜中的強國，但中國大陸、印度和其他發展中市場的貢獻將會越來越大。例如，受惠於印度強勁的內需市場，信實工業和塔塔顧問的市值皆有大幅度的成長，前者重返市值百強榜，後者則是今年首度入榜。

全球前十大市值企業　蘋果不香了　微軟擠下蘋果

2019年全球前十大市值企業由科技業及電子商務產業主導，依序為微軟(Microsoft)、蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、Alphabet (Google母公司)、波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)、Facebook、阿里巴巴(Alibaba)、騰訊(Tencent)、嬌生(Johnson & Johnson) 、埃克森美孚(Exxon Mobil)。

微軟今年擠下蘋果，奪下全球市值最大企業的寶座，過去一年來市值增加2,020億美元(增幅29%)，來到9,050億美元，主要受惠於微軟成功轉型為雲端運算公司。第二名的蘋果市值為8,960億美元，八年來首度未成為全球市值最大企業，過去一年市值增加5%。

生技產業爬至第三名　表現亮眼

在產業方面，今年科技業持續領先金融業，以5兆6,910億美元再度成為全球市值最大的產業；金融業以3兆7,960億美元居於第二，較去年同期減少3%；生技產業爬升至第三名，市值約2兆7,290億美元，較去年成長15%，表現相對亮眼。

梁華玲指出，雖然科技行業的表現並不像前幾年那麼強勁，但持續在全球市值百強中佔據主導地位，尤其是美國的科技巨擘。

ET快訊
韓國瑜「上任後沒打過麻將」謊言遭戳破！林智鴻PO照打臉
登革熱擴及雙北！中和男三度就醫確診　活動地含汐止、北市文山
「韓國瑜氣已衰、勢已危」　黃創夏：民調慘不忍睹！必敗宿命難逃
「郭柯王」週日桃園合體！柯文哲證實：先公開亮相再談

關鍵字：全球市值,百大企業,微軟,蘋果,台積電,市值

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

公股銀挺小微企業　2個月新增5千多個小老闆受惠

哈日族注意！日圓匯價創2周以來新低　換新台幣10萬賺到3份炸牛排

全球市值百大企業　蘋果市值居第2...輸給它

影／達人分享三角形股票買法降低成本　ETF買進時間也有玄機！

股匯齊揚！新台幣早盤狂升逾2角　來到31.24元兌1美元

神救援！蘋果逃過9月關稅大漲4.5%　三雄受激勵領台股大漲百點

美股道瓊指數上漲372點　帶動台指期開盤揚升114點

迎戰3000億美元關稅！代工五哥啟動台灣、東南亞產線

基本工資決戰就在今日！　勞團喊漲5%、資方堅持「凍漲」

美延後對中電子產品加稅　美股勁揚「道瓊漲破372點」

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

火箭少女101合唱百位觀眾《卡路里》　現場突出現283面鏡子...超震撼！

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

浪汪誤闖駕訓班！原地繞圈搖尾 教練近看鼻酸...「牠沒有眼睛」

吳宗憲為嗆網紅道歉：我錯了！　聽到連千毅下戰帖「我不知道這個人」

法師普渡大秀自創「狂爆電音舞」　信徒看傻...網笑：好兄弟開趴囉

哈日族注意！日圓匯價創2周以來新低　換新台幣10萬賺到3份炸牛排

全球市值百大企業　蘋果市值居第2...輸給它

影／達人分享三角形股票買法降低成本　ETF買進時間也有玄機！

股匯齊揚！新台幣早盤狂升逾2角　來到31.24元兌1美元

神救援！蘋果逃過9月關稅大漲4.5%　三雄受激勵領台股大漲百點

美股道瓊指數上漲372點　帶動台指期開盤揚升114點

迎戰3000億美元關稅！代工五哥啟動台灣、東南亞產線

基本工資決戰就在今日！　勞團喊漲5%、資方堅持「凍漲」

美延後對中電子產品加稅　美股勁揚「道瓊漲破372點」

數位存款超夯首度衝破200萬戶　台新銀市占直逼6成奪冠

影／陳偉殷快速球頻挨打　中繼2局被敲3轟丟6分

伊能靜現身墾丁南灣！　小米粒暴風成長…她嘆：要狠狠地疼爱她

韓國瑜「上任後沒打過麻將」謊言遭戳破！林智鴻PO照打臉

大7月出門！2歲兒對樹揮手「跟妹妹掰掰」…手機按出冤枉呀　新竹媽急閃人

高鐵中秋3天連假「加開143加班車」　8/16零時開搶

偷遍嘉雲地區夾娃娃機店　毒蟲被抓「我知道錯了」下跪求饒

女法官稱遭霸凌　還在電梯中被嗆「妳怎麼還沒哭？」

世籃賽／熱火歐利尼克熱身賽受傷　退出加拿大隊

哈日族注意！日圓匯價創2周以來新低　換新台幣10萬賺到3份炸牛排

褻瀆鬼神？土城這大樓網傳蓋福地上　成屋4年淪廢墟

20歲萌妹被男友「割喉放血」慘死！ 兇嫌淡定步行24min自首

財經熱門新聞

美對中讓步！道瓊狂漲400點

韓元匯價創85個月來新低　換5..

數位存款首破200萬戶　台新銀..

即／20.47億威力彩　頭獎一..

美延後對中電子產品加稅　美股勁..

一次看懂！基本工資歷年調漲史

台灣Pay　超商40%回饋明起..

少備份音檔！這家銀行被罰200..

代工五哥啟動台灣、東南亞產線

基本工資決戰就在今日！　勞團喊..

貿易戰衝擊！英業達Q2毛利率探..

台泥、國際中橡增資台泥循環　深..

可樂旅遊攜手長榮航空　九月起4..

鴻海上半年每股賺2.66元　年..

更多熱門

相關新聞

神救援！蘋果逃過9月關稅大漲4.5%　三雄受激勵領漲台股

美國對中釋出善意，宣布對部分消費性電子產品加徵的關稅延後至12月15日開始實施，美股四大指數齊揚，道瓊指數更收漲372點。台股今（14）日受激勵，開盤上漲88點，以10,444點開出。截至上午9點08分，加權指數上漲132點，來到10,495點。

蘋果凹陷斑點不是爛掉！專家解析苦痘症

台積電宣布第2季配發2.5元現金股息　預計12／19除息

iPhone歐洲市佔率Q2下跌17％　三星市佔率突破4成！

台積電7月營收月減1.3%　8月挑戰千億

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

瘋傳他中20億捐 賓士抽獎！2萬網友留言慘了

館長宣布參選2020！網嚇傻：總統好

不識字貴婦9億存款遭盜用　反被銀行求償7億　

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

汪搶走床位超爽　媽一掀被超傻眼

洪慈庸退黨　周偉航：投票輸就跑

騎士遭輾死心臟噴飛！掉路上還在跳

愛犬池塘玩球　30分鐘尿失禁腦死

獨／黃國昌棄選區域立委　時力大崩解

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

韓網瘋傳：偶運會抓包情侶戀愛！

「韓國瑜氣已衰、勢已危」　黃創夏：必敗宿命難逃

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

冤魂請「黑令旗」索命　兇手遭火車輾過慘死

辣模裸穿緊身背心　「胸前2點穿環」全看光

更多

最夯影音

更多

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面