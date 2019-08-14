全球市值百大企業　蘋果市值居第2...輸給它

▲蘋果不香了？市值8年來首度未居首位，輸給微軟。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳靜君／台北報導

資誠聯合會計師事務所今（14）日發布《2019全球市值百大企業排名》分析報告。根據報告顯示，微軟今年擠下蟬聯八年冠軍的蘋果，拿下全球最大市值的冠軍。

根據報告顯示，2019年全球百大企業總市值為21兆美元，再度創下歷史新高；但成長速度趨緩，去年增幅15%，今年則只有約5%，增加1兆400億美元。

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台灣唯一進榜的百大企業為台積電(TSMC)，今年以市值2,060億美元排行第37名，但相較去年第的23名，名次明顯降低了14名，市值比去年減少140億美元，減幅6.3%。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長梁華玲表示，雖然美國仍然是全球市值百大企業榜中的強國，但中國大陸、印度和其他發展中市場的貢獻將會越來越大。例如，受惠於印度強勁的內需市場，信實工業和塔塔顧問的市值皆有大幅度的成長，前者重返市值百強榜，後者則是今年首度入榜。

全球前十大市值企業 蘋果不香了 微軟擠下蘋果

2019年全球前十大市值企業由科技業及電子商務產業主導，依序為微軟(Microsoft)、蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、Alphabet (Google母公司)、波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)、Facebook、阿里巴巴(Alibaba)、騰訊(Tencent)、嬌生(Johnson & Johnson) 、埃克森美孚(Exxon Mobil)。

微軟今年擠下蘋果，奪下全球市值最大企業的寶座，過去一年來市值增加2,020億美元(增幅29%)，來到9,050億美元，主要受惠於微軟成功轉型為雲端運算公司。第二名的蘋果市值為8,960億美元，八年來首度未成為全球市值最大企業，過去一年市值增加5%。

生技產業爬至第三名 表現亮眼

在產業方面，今年科技業持續領先金融業，以5兆6,910億美元再度成為全球市值最大的產業；金融業以3兆7,960億美元居於第二，較去年同期減少3%；生技產業爬升至第三名，市值約2兆7,290億美元，較去年成長15%，表現相對亮眼。

梁華玲指出，雖然科技行業的表現並不像前幾年那麼強勁，但持續在全球市值百強中佔據主導地位，尤其是美國的科技巨擘。