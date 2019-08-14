神救援！蘋果逃過9月關稅大漲4.5%　三雄受激勵領台股大漲百點

▲ 美國股市受激勵全數收高。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

美國對中釋出善意，宣布對部分消費性電子產品加徵的關稅延後至12月15日開始實施，美股四大指數齊揚，道瓊指數更收漲372點，其中蘋果公司的Mac、iPhone和iPad產品逃過此劫，股價收盤大漲4.5%。台股今（14）日受激勵，開盤上漲88點，以10,444點開出。截至上午9點08分，加權指數上漲132點，來到10,495點。

電子三雄中，股王大立光（3008）開盤3935元、漲5.49%；台積電（2330）以252.5元開出、漲2.43%；鴻海（2317）以74元開出，漲1.5%。

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蘋概股中，南亞科（2408）上漲5.09%、可成（2474）、南電（8046）、玉晶光（3406）等上漲逾4%。

美國先前稱將對中國大陸價值3000億美元的輸美產品提高課稅，當地時間13日，則宣布延後針對當中的部分消費性電子產品加徵關稅，好消息一出美股立刻大漲收高；另外，蘋果公司的Mac、iPhone和iPad產品逃過此劫，股價收盤大漲4.5%。

美股道瓊指數上漲372.54點，收26279.91點、漲幅1.44%；那斯達克指數上漲152.95點，收8016.36點、漲幅1.95%；標普 500 指數上漲42.57點，收2926.32點、漲幅1.48%；費城半導體指數上漲42.68點，收1489.66點、漲幅2.95%。

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