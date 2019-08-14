軟銀推3.4兆願景基金投入AI新創　市場憂過熱

▲軟銀計劃推動2號願景基金，募資目標將達1,080億美元。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

日本科技巨頭軟銀（SoftBank）計劃推動2號願景基金（Vision Fund 2）投資人工智慧（AI）新創公司，募資目標為1,080億美元（約新台幣3.4兆元），雖然許多企業包括微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）等皆有興趣加入，不過一些市場分析師懷疑AI熱潮已經持續多年，此舉可能讓AI投資市場過熱。

《華爾街日報》的報導指出，過去數年，全球AI產業蓬勃發展，對AI新創公司的平均交易規模也持續成長。市場研究機構CB Insights指出，2018年私人AI公司向全球募集的總金額為200億美元（約新台幣6,300億元），但 2 號願景基金的金額較2018年相比高出5倍。

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根據英國風險投資公司MMC Ventures的研究，在2,830家號稱開發AI技術的歐洲公司中，只有60％的公司掌握有價值的AI技術，不過，將自身定位為AI公司比傳統軟體公司更容易籌集資金。

波士頓諮詢公司（Boston Consulting Group）AI專家格伯特（Philipp Gerbert）指出，由於全球投資人對AI產業的濃厚興趣，讓新創和上市企業都積極與「AI 服務」沾上邊，這似乎已經成為了一種行銷手段。

此外，美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）技術創新主任韋斯特（Darrell West）表示，AI技術到目前為止「承諾太多，實現太少」，軟銀的投資可能推高新創公司估值，並為已經過熱的領域火上加油。

《華爾街日報》的內容也指出，中國大陸及美國都積極爭取AI產業的領導地位，在中美AI競賽的環境下，2號願景基金的角色也就變得更敏感，「根據投資的位置不同，資金可改變平衡」。

該報導表示，目前已有許多企業承諾注資2號願景基金，軟銀自身將注資超過380億美元（約新台幣1.19兆元），投資最早預計於下月展開。