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迎戰3000億美元關稅！代工五哥啟動台灣、東南亞產線

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▲▼代工廠第4波中美貿易關稅因應。（表／周康玉製作）

圖點開放大。（表／記者整理）

記者周康玉／台北報導

儘管原本將在9月1日課徵的第4波關稅延期，然而面對中美貿易局勢的變幻莫測，代工廠仍繃緊神經，適逢傳統消費性電子旺季，代工廠短期多以回台做為因應，並且積極在東南亞各地等非中國大陸區域評估設廠，長期抗戰。

由於第4波關稅名單包含逾3000億美元產品課稅10%，筆電、手機、智慧裝置「全中標」，台廠供應鏈嚴陣以待。

請繼續往下閱讀...

廣達董事長林百里昨（13）日首度鬆口，東南亞已評估得差不多，至於甚麼時候還沒決定，但去東南亞是一定的選項，至於何時客戶要求搬、多久開始量產等，因產品而異，「就等客戶一聲令下」。

廣達去年11月擴充總部旁的中環林口二、三廠，已經開始生產伺服器等高階產品，林百里表示，我們就像是開飯店，所有產品都可以生產，只要客戶提供需求。

廣達積極擴充林口廠房。（圖／資料照）

▲▼ 廣達董事長林百里 。（圖／記者周康玉攝）

英業達則是以台灣和馬來西亞作為非中國區域的主要生產基地，包括伺服器，以及筆電約20%產能移回台灣。

由於3000億美元產品課稅在即，英業達總經理巫永財坦言「我們產品都跑不掉，但大家都一樣。」未來2-3個月會把筆電相關產品移到台灣，成本由客戶端與公司分攤。初步估計，受影響的筆電業務約占營收三成。

英華達總經理何代水表示，今年初啟動馬來西亞產線後，讓第3波受影響的客戶都沒課到稅，進入第4波課稅，會依照馬來西亞移動模式，盡量把南京、上海移到馬來西亞；部分高單價客戶已願意移回台灣，桃園廠房啟動中。

法人關注智慧裝置「大客戶」產線是否也可能遷移到馬來西亞？何代水僅表示，因為馬來西亞人口較少，不適合大客戶，但目前確實與客戶討論中。

進入傳統消費電子旺季，代工廠一邊迎旺季，一面移產線。（圖／資料照）

▲▼AirPods。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

仁寶亦啟動台灣產線，仁寶總經理翁宗斌指出，輸美筆電最快可望在8月小量出貨，估年底或明年初大量出貨。翁宗斌指出，仁寶筆電有3至4成銷美，台灣、越南廠都可作為輸美產品生產地，由客戶自行選擇。

TrendForce統計，美國三大筆電品牌廠HP、Dell與Apple在北美市場市占率合計達66%，且三品牌廠對於代工五哥的依賴程度逾九成。

北美市場占全球筆電出貨達三分之一，TrendForce指出第四波關稅真的課了，最終將轉嫁到終端售價上，銷售力道則有被澆熄的疑慮，屆時美國筆電品牌與全球筆電市場恐怕將雙雙落難。

北美市場占全球筆電出貨達三分之一，圖點開放大。（資料來源：TrendForce）

▲▼電子五哥們陷兩難！一張表看懂中美擴大課稅對代工廠影響（資料來源：記者整理）。北美市場占全球筆電出貨達三分之一。（資料來源：TrendForce）

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關鍵字：代工廠,仁寶,廣達,英業達,和碩,緯創,中美貿易,關稅

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