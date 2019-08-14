數位存款超夯首度衝破200萬戶　台新銀市占直逼6成奪冠

▲根據金管會統計，截至今年6月，數位存款帳戶開戶數達233.8萬戶，較去年底一口氣增加55%。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

金管會最新公布數位存款帳戶情況，截至今年6月，數位存款帳戶開戶數達233.8萬戶，首度衝破200萬戶大關，較去年底大幅增加55%，其中台新銀以136萬戶排名第一，市占率達58.1%。

根據金管會統計，截至今年6月，共有28家銀行開辦數位銀行帳戶業務，以開戶數首度衝破200萬戶，一口氣攀上233.8萬戶，較去年底大幅成長55%，其中第三類帳戶約90.9萬戶的開戶數最多；其次為第一類帳戶，約77.2萬戶；而第二類帳戶約65.8萬戶的開戶數最少。

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按照「銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本」，數位存款帳戶依開戶安全等級分為三類，第一類是新客戶透過自然人憑證在線上開立帳戶，到今年6月底，共有77.2萬戶，已開辦銀行共有23家。

第二類是已開立存款帳戶的舊客戶，在線上加開數位帳戶，截至今年6月底，共有65.8萬戶，開辦的銀行有18家；第三類則為其他銀行信用卡或存款帳戶，開立新帳戶占最多，達90.9萬戶，一共有13家銀行開辦。

另觀察已開立戶數最多的前5家銀行，其中台新銀行以136萬戶奪冠，其他2至5名依序為王道銀行36萬戶、國泰世華銀行32萬戶、華南銀行7萬戶及兆豐銀行4萬戶。據了解，台新銀Richart帳戶突破百萬戶，主要是@GoGo卡和FlyGo卡帶動所致，只要綁定數位存款帳戶，即可享有高額回饋，備受外界喜愛。

各家銀行紛紛搶攻數位存款帳戶，外界關注是否出現「不當競爭」來搶客，金管會銀行局副局長莊琇媛表示，目前尚未看到有「不當競爭」的情形，但金管會未來會持續觀察。