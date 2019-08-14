基本工資決戰就在今日！　勞團喊漲5%、資方堅持「凍漲」

▲基本工資審議委員會今登場，勞動部長許銘春。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

基本工資審議委員會今（14）日早上10點召開，勞資雙方代表都已表態全數出席，勞團已經喊出調漲5%目標，勞動部長許銘春昨（13）日也透露「以個人立場是希望可以調漲」，不過，工商團體堅持今年「凍漲」。由於勞資雙方各有堅持，最後結論如何，有待各界代表協商尋求共識。

本次審議會是採閉門會議，會前預計開放媒體拍照，隨時關門協商，會後，勞動部將召開記者會，說明審議會過程與結果，至於何時會召開？勞動部也說不準，部長許銘春表示，希望會議能夠盡快結束。

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回顧去年的基本工資審議會，從早上十點一路開到晚上近七點才結束，顯見與會代表討論過程之漫長。

許銘春表示，先前已經跟勞、資、政、學四方都已進行過會前討論，都已經充分的交換過意見，希望可以跟去年一樣依據社經指標來進行調整。不過就以她個人的立場來看，「希望可以調漲」，主要是因為基本工資照顧到的是最基層、最邊際的勞工，大多是打工族、婦女等，因此還是希望可以往調升的方向來走。

勞團方面表示，希望勞動部可以正視勞工權益，其中最主要訴求就是希望今年在基本工資的調幅希望最少調漲5%；另外還提出兩項訴求，一、反對移工工資與基本工資脫鉤；二、盼「最低工資法」立法，可以盡速進行政策辯論。

工商團體例如工總則指出，將在基本工資審議委員會中主張「凍漲」，雖然政府一直說台商會回台投資，但那都只是預定的數字，都只是一個意向書而已，目前台灣受到美中貿易戰影響，整體經濟都不太好，因此今天也把所有資料都準備好了，會向政府提出自己的訴求。

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