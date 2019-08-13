貿易戰衝擊！英業達Q2毛利率下探至4.1%　Q3可望回升　

▲英業達經營團隊 。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

英業達今（13）日舉行法說會，受到中美貿易戰影響，產線移動成本增加侵蝕毛利，第2季毛利率來到近期低點、為4.1%。展望第3季，因生產據點就緒、供貨模式調整完畢，加上電腦及智慧裝置出貨可望增長，第3季營收估持平或小幅增長，毛利率則一定優於第2季，可望回升。

因中美貿易不確定性因素，出現 英業達第2季營收1278.02億元，較上季增加11%，年增1%；營業毛利為52.16億元，季增4.7%，年減18%；毛利率為4.1%，較上季的4.7%減少0.6個百分點，較去年同期的5%減少0.9個百分點；營業費用為39.48億元，較上季和去年同期皆減少5%；歸屬母公司稅後淨利為9.72億元，較上季減少56%，較去年同期53%；每股獲利為0.38元，較上季的0.47元、去年同期的0.62元，分別減少23%與63%；累計上半年每股賺0.85元。

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英業達財務長游進寶指出，在既有成本壓力和貿易戰不確定下，導致第2季即使營收成長，毛利仍承受壓力；且因為人民幣貶值，帶來約4300萬的業外損失。然而這些因素可望告一段落，下半年會有正向的發展。

展望第3季，從產品線來看，筆電季增在0-3%之間；伺服器估持平；智慧裝置目前看來旺季可期，但因產線可能遷移等動態因素影響，仍充滿變數。

因應貿易戰繃緊神經

因應外在因素侵蝕毛利現況，英業達從「點、線、面」做調整，包括增加生產據「點」，調整產品「線」供貨模式，以及擴大跟利基客戶合作和調整太陽能產線等，提高營運「面」效率。

由於第4波關稅、3000億美元產品課稅在即，英業達總經理巫永財坦言「我們的產品都跑不掉，但大家都一樣。」未來2-3個月會把筆電相關產品移到台灣，成本由客戶端與公司分攤。初步估計，受影響的筆電業務約占營收三成。

整體而言，英業達將持續以台灣和馬來西亞作為非中國區域的生產基地，伺服器和筆電約有20%移回台灣。

智慧裝置旺季可期

英華達總經理何代水表示，今年初啟動馬來西亞產線後，讓第3波受影響的客戶都沒課到稅，進入第4波課稅，會依照馬來西亞移動模式，盡量把南京、上海移到馬來西亞；甚至有些高單價客戶，已經願意移動到桃園，桃園廠房準備啟動。然而在移動過程，免不了效率和毛利會降低。

何代水表示，傳統上智慧裝置在下半年的營收貢獻約占全年六成，現在看來仍是如此。換言之，在貿易戰壟罩下，旺季效應依舊可期。

法人關注智慧裝置「大客戶」產線是否也可能遷移到馬來西亞？何代水僅表示，因為馬來西亞人口較少，不適合大客戶，但目前確實有在與客戶討論中。

▼英業達為AirPods主力供應商，產線是否移動受到關注。（圖／取自免費圖庫Pixabay）