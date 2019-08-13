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少備份這個錄音檔！　這家銀行被金管會開罰200萬

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▲▼元大,元大金,元大銀。（圖／記者賴亭羽攝）

▲元大銀行辦理資訊作業發生疏失，導致部分錄音資料消失，遭金管會開罰200萬元。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

元大商業銀行辦理資訊作業發生疏失，導致客戶交易有疑義調資料時，發現部分音檔消失，金管會今（13）日表示，元大銀行沒有確實執行內部控制制度的缺失，依法開罰200萬元。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，原先大眾銀行在去年1月1日併入元大銀行，對於部分錄音檔未完整備份，而元大商業銀行於合併移交時，未就該錄音備份檔抽核調聽，以確認移交資料完整性。

請繼續往下閱讀...

隨後在去年9月銷毀儲存上述原始錄音系統的機器設備時，也未進行備份資料完整性確認，導致原大眾商業銀行部分錄音資料未完整備份就銷毀，因此元大商業銀行資訊作業的風險管理核欠妥適，核有未確實執行內部控制制度的缺失。

莊琇媛指出，這起事件主要是客戶對金融商品課稅有疑慮，因此打電話詢問理專才去調閱錄音檔，卻發現當初沒有備份到該音檔，且原始檔案也已銷毀，因此元大銀行主動向金管會進行重大偶發事件通報。

莊琇媛說，由於原始檔存在機房中，因此維修成本較高，最後銷毀原始檔，僅留下備份檔，不過隨身碟進行備份時不完全，使得2012年至2017年的錄音檔備份不完整，所以要求元大銀行找不到音檔時，仍要加強保障客戶的權益；元大銀行對此指出，已遵照主管機關指示改善辦理，持續維護客戶權益。

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關鍵字：金管會,元大銀行,銀行,錄音檔,開罰

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