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公股銀挺小微企業　2個月新增5千多個小老闆受惠

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▲▼小微企業,創業，一銀,餐車,餐.。（圖／一銀提供）

▲▼公股銀挺小微企業，財政部表示，具有成效，也較去年有成長。（圖／一銀提供）

記者吳靜君／台北報導

財政部國庫署今（13）日公布公股銀行對小微企業的放款情形，至今年6月底止，公股銀行辦理小微企業貸款的戶數為10萬2,412戶，貸款餘額為1兆1,767億元。相較於4月底，公股銀行辦理小微企業的放款戶數為9萬8659戶，餘額為1兆1,434億元，短短兩個月間，增加5553戶，增加金額300多億元。

行政院長蘇貞昌4月邀集八大公股行庫，希望公股銀力挺中小企業，尤其是資本額在3,000萬元以下的小微企業放款。對此，自4月之後，財政部即緊盯公股銀對小為企業放款的情形。

請繼續往下閱讀...

財政部國庫署統計，截至108年6月底止，公股銀行對實收資本額3,000萬元以下的小微企業放款餘額為1兆1,767億元，戶數10萬2,412戶，分別較108年5月底成長1.30%及4.31%，而且自從行政院推動該項政策之後，公股銀對於小微企業放款也有具體的成績。財政部國庫署表示，預估今年小微企業的放款與戶數還會持續成長。

各公股銀行推專案、增戶數　各出奇招

為了拚小微企業放款，各家公股銀行也是各出奇招，台企銀針對小微企業量身訂做推出「小微+新創‧活水倍增」專案貸款，達成「小微新創融資家數倍增，甚至新增3,000戶的目標。

一銀則推出「小微企業優惠融資專案」，只要公司行號設立登記日未滿5年、僱用員工人數於20人以下、資本額500萬元以下或年營收1,000萬元以下等，符合前述任一條件者皆可申貸。且配合一銀的「微企e時貸」線上申貸平台，獨資合夥企業也可以申貸，所以餐車等小老闆等也不用擔心籌不到資金而無法創業。

華銀則推出總額度40億元的「中小企業新戶及小額貸款優惠專案」，貸款優惠利率最低1.85%。搭配信保基金「中小企業千億融資保證專案」，可享有融資保證成數最高9.5成及信保手續費率最低0.375%等優惠，化解小微企業融資擔保不足的困境。

國庫署表示，目前辦理中小企業放款較多的銀行包含合庫、台企銀以及第一銀行，這之中也包含對小微企業的放款。

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關鍵字：小微企業,3000萬元,財政部,國庫署,公股銀行,行政院長,蘇貞昌

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