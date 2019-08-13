彰銀第三勢力龍巖李世聰股權有異　財部：不說不代表狀況外

▲彰化銀行明年董監事改選，經營權之爭再度上演。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳靜君／台北報導

根據金管會對龍巖集團的清查，至7月24日止，龍巖集團董事長李世聰及相關聯戶持股有6.14%，並且今（13）日又傳出，李世聰8月持續賣股。彰銀的第三勢力股權持續變動，將牽動明年的董監選舉，對此彰銀的第二大股東財政部回應「會了解狀況，不說不代表狀況外」。

去年8月中旬，金管會清查李世聰的持股，因為未依規定申報，金管會要求李世聰一年之內要處分2.04%的股份。

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去年7月底，李世聰關聯戶持股是9.23%，扣掉金管會要求處分的2.04%後，持股變為7.19%，不過金管會最新數據指出，目前李世聰關聯戶持股是6.41%，換句話說，李世聰關聯戶比原先（2.04%）多賣了0.78%。

目前彰銀共6席一般董事、3席獨董，其中公股3席董事、台新2席董事、李世聰則握有1席，獨董3席中，公股則掌握2席，等於公股5席過半、握有彰銀主導權。今日再度傳出，李世聰8月起持續出售彰銀的持股，然而彰銀明年將進行董監事改選，李世聰不再爭取董事，彰銀因公股、台新金雙方競相加碼，維持現有的勢力，彰銀至今日收盤價還維持在20.05元。

李世聰的股權的變化也將牽動經營權，彰銀第二大股東財政部必須要關切大股東的動態，但財政部僅回應「會了解狀況」、「無法回答」、「無法回答不代表狀況外」。