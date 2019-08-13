台股重挫109點摜破10,400點關卡　金管會：國際4大變數拖累

▲美股4大指數全面收黑，台股今日開低走低，終場下跌109.7點，失守10,400點關卡。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者紀佳妘／台北報導

全球經濟受地緣政治影響，美股4大指數全面收黑，亞股也倒成一片，台股今（13）日開低走低，指數一舉摜破10,400點關卡，終場下跌109.7點。金管會對此表示，中美貿易戰、日韓貿易衝突升溫、香港反送中惡化以及阿根廷股匯市重挫，加上美股下跌389點，連帶影響亞股和台股表現。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，近期亞股受國際政經情勢不穩定的影響，包括中美貿易戰升溫、日韓貿易衝突陷入僵局、香港反送中惡化、阿根廷股匯市重挫引發倒債疑慮，引發全球經濟擔憂加劇。

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蔡麗玲指出，昨日美股下跌，其中道瓊指數下跌389.73點，跌幅1.48%，今日亞洲主要股市也普遍下跌，台股集中市場收盤下跌109.7點，收在10,362點，成交量1,177億元，跌幅1.05%，另觀察亞洲其他主要股市收盤跌幅，其中香港下跌2.1%，日本下跌1.11%，新加坡下跌0.7%，韓國下跌0.85%，上証指數下跌0.63%。

蔡麗玲強調，上市櫃營收表現穩健，整體基本面良好、殖利率高，根據統計，截至今年7月份營收較上月增加7.46%，且今年前7月累計營收達18.7兆元，較去年同期成長0.41%，顯見台股基本面良好，且具有現金殖利率高（4.06%）的特色。

按照主計總處最新預測，台灣今年經濟成長率為2.19%，且大幅上修108年第2季經濟成長率概估為2.41%，較前次預測值（1.78%）增加0.63個百分點，主因是出口及國內投資優於預期。