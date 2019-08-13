境外資金匯回　中信金估整體財富管理市場商機百億元...下半年手續費增5%

▲中信金今天舉行法人說明會，由中信金控總經理吳一揆及財務最高主管暨發言人邱雅玲共同主持。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

中信金（2891）今（13）日召開法說會，2019上半年稅前盈餘257.04億元，稅後盈餘為203.95億元，每股稅後盈餘（EPS）達1.01元。針對境外資金匯回專法商機，財務最高主管暨發言人邱雅玲表示，政府預估吸引9,000億元資金回台，以此推算，約有100億元財富管理的商機，中信金預期下半年財富管理手續費可成長5%。

中信金控今天舉行法人說明會，由中信金控總經理吳一揆及財務最高主管暨發言人邱雅玲共同主持。中信金2019上半年金控旗下各子公司獲利表現出色，其中，中國信託商業銀行上半年合併稅後盈餘為152.75億元，台灣人壽保險公司則來到58.71億元。

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隨著境外台商資金匯回專法即將上路，金管會7月發布境外資金匯回稅後資金的25%，可從事金融投資的資金管理運用，將可投資上市櫃股票、國際債券等商品，不過若要投保國內保障型及高齡化保險商品，不得匯回稅後資金的3%，邱雅玲指出，政府可吸引9,000億元資金回台，按照該數字推估，預計可帶來100億元的財富管理商機。

中國信託銀行營收穩健成長，主要受惠於利息淨收益及手續費等核心收入穩健成長，其中銀行存、放款動能持續成長，淨利息收益率提升，進一步帶動淨利息收益成長；至於財富管理、信用卡、彩券、個人金融與法人金融等業務的手續費淨收益也表現良好。

另在保險業務方面，台灣人壽今年前6個月總保費達1,185.98億元，市占率為6.7%；初年度保費為494.97億元，市占率達7%，業界排名第6名。此外，台灣人壽持續降低其負債成本，同時繼續擴大投資資產，帶動利息淨收益與股利等經常性投資收益穩定成長。

至於外界關注香港反送中衝突越演越烈，甚至有網友發動8月16日銀行擠兌潮，是否會影響金融業在海外市場的布局？吳一揆對此表示，目前在香港分行業務和員工出勤狀況一切正常，由於香港分行並沒有經營零售業務，因此會如金管會主委顧立雄所說「台資銀行都不會受到影響」。