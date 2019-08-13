　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

境外資金匯回　中信金估整體財富管理市場商機百億元...下半年手續費增5%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲中信金今天舉行法人說明會，由中信金控總經理吳一揆及財務最高主管暨發言人邱雅玲共同主持。（圖／記者紀佳妘攝）

▲中信金今天舉行法人說明會，由中信金控總經理吳一揆及財務最高主管暨發言人邱雅玲共同主持。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

中信金（2891）今（13）日召開法說會，2019上半年稅前盈餘257.04億元，稅後盈餘為203.95億元，每股稅後盈餘（EPS）達1.01元。針對境外資金匯回專法商機，財務最高主管暨發言人邱雅玲表示，政府預估吸引9,000億元資金回台，以此推算，約有100億元財富管理的商機，中信金預期下半年財富管理手續費可成長5%。

中信金控今天舉行法人說明會，由中信金控總經理吳一揆及財務最高主管暨發言人邱雅玲共同主持。中信金2019上半年金控旗下各子公司獲利表現出色，其中，中國信託商業銀行上半年合併稅後盈餘為152.75億元，台灣人壽保險公司則來到58.71億元。

請繼續往下閱讀...

隨著境外台商資金匯回專法即將上路，金管會7月發布境外資金匯回稅後資金的25%，可從事金融投資的資金管理運用，將可投資上市櫃股票、國際債券等商品，不過若要投保國內保障型及高齡化保險商品，不得匯回稅後資金的3%，邱雅玲指出，政府可吸引9,000億元資金回台，按照該數字推估，預計可帶來100億元的財富管理商機。

中國信託銀行營收穩健成長，主要受惠於利息淨收益及手續費等核心收入穩健成長，其中銀行存、放款動能持續成長，淨利息收益率提升，進一步帶動淨利息收益成長；至於財富管理、信用卡、彩券、個人金融與法人金融等業務的手續費淨收益也表現良好。

另在保險業務方面，台灣人壽今年前6個月總保費達1,185.98億元，市占率為6.7%；初年度保費為494.97億元，市占率達7%，業界排名第6名。此外，台灣人壽持續降低其負債成本，同時繼續擴大投資資產，帶動利息淨收益與股利等經常性投資收益穩定成長。

至於外界關注香港反送中衝突越演越烈，甚至有網友發動8月16日銀行擠兌潮，是否會影響金融業在海外市場的布局？吳一揆對此表示，目前在香港分行業務和員工出勤狀況一切正常，由於香港分行並沒有經營零售業務，因此會如金管會主委顧立雄所說「台資銀行都不會受到影響」。

ET快訊
陳宏昌不道歉！600字簡訊曝光　怒轟韓國瑜「荒唐史就交由法院

關鍵字：中信金,資金匯回,境外資金,法說會

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

龍巖李世聰持股彰銀2.04%全數出清　關聯戶持股比重一口氣降至6.41%

台股重挫109點摜破10,400點關卡　金管會：國際4大變數拖累

境外資金匯回　中信金估整體財富管理市場商機百億元...下半年手續費增5%

影／達人分享最聰明的傻瓜投資術　堅守紀律、買好股票不怕套牢

金價再創6年多來新高價！　經濟疲軟、地緣政治風險上升...資金急入金市避險　

基本工資明天審議　勞動部長許銘春表態：希望可調漲

慶富案後首件三方協議聯貸案　兆豐銀主辦中信造船41.9億聯貸

鮮食助攻超商營運好樂　全家上半年每股賺3.41元

一次看懂！基本工資歷年調漲史　馬英九、蔡英文任內月薪漲幅相當

謝金河：國泰航空重返金融海嘯股價　港股港幣同走弱

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

台南茶飲店隱藏餐點「小卷麵」　爆量30隻鋪好鋪滿！網：麵在哪

「警察還眼」集會黑衣人坐滿大廳　香港機場12日航班全部取消！

漢操好！鬆獅犬術後食慾恢復　阿公緊抱輕拍「圓肚」：呷霸內

蔡依林確定要辦演唱會了！　和阿信合體計畫..「已對時間表」

周震南幫唱《明日》女選手Veegee　強大氣場...孫燕姿聽完傻住：太棒了！

龍巖李世聰持股彰銀2.04%全數出清　關聯戶持股比重一口氣降至6.41%

台股重挫109點摜破10,400點關卡　金管會：國際4大變數拖累

境外資金匯回　中信金估整體財富管理市場商機百億元...下半年手續費增5%

影／達人分享最聰明的傻瓜投資術　堅守紀律、買好股票不怕套牢

金價再創6年多來新高價！　經濟疲軟、地緣政治風險上升...資金急入金市避險　

基本工資明天審議　勞動部長許銘春表態：希望可調漲

慶富案後首件三方協議聯貸案　兆豐銀主辦中信造船41.9億聯貸

鮮食助攻超商營運好樂　全家上半年每股賺3.41元

一次看懂！基本工資歷年調漲史　馬英九、蔡英文任內月薪漲幅相當

謝金河：國泰航空重返金融海嘯股價　港股港幣同走弱

SYM＆周董潮牌打造最正機車VEGA 125！IG打卡聖地快閃西門町

曾與詹皇爭高中第一人　紐約天之驕子持大批槍械判3.5年入獄

蘇友辰／請跟他們做鄰居！打破身障者居住歧視高牆

妹妹北上開會投宿胞姊家　無情火慘奪2命...夫悲慟作筆錄

兒童搭載機車熟記「四字訣」　金山警赴市場、幼兒園加強宣導

台中鳥取9/4直航議長約騎10月自行車　盧秀燕：有空一定前往體驗

蕭敬騰開千萬跑車出事！兩車擦撞…致女車主牙齒流血「很內疚」

林立青／毒氣可以用防毒面具擋　恐怖政治氛圍呢？

高雄仁武淪陷！30多歲女確認登革熱　感染源「 台南老家」最可疑

梧桐妹微博開5天火速關閉　賈靜雯：少看垃圾很好啊！

財經熱門新聞

即／20.47億威力彩　頭獎一..

韓元匯價創85個月來新低　換5..

即／睽違4年20.3億威力彩獎..

廣達7月營收增5%　仁寶緯創衰..

可樂旅遊攜手長榮航空　九月起4..

裕隆Q2稅後虧損11.9億元　..

即／威力彩18.2億號碼出爐！..

台灣Pay　超商40%回饋明起..

一次看懂！基本工資歷年調漲史

台北市800間小七後天起不提供..

小七推訂製烘焙坊　搶攻600億..

逐捷運而居！永寧、蘆洲站房價可..

謝金河：智邦股價創歷史新高　友..

藍委爆九合一選後經部搶開「敗選..

更多熱門

相關新聞

永豐銀拚海外　南向、西向都布局

永豐金今（8）日舉2019第2季法說會，永豐金總經理朱士廷表示，台灣低利的環境之下，海外發展愈趨重要，永豐金有南向、西向的擴展計畫，預計今年底前會向金管會遞件，西向大約是2件、南向則是2~3件。

永豐金上半年獲利成長　金控第一

台商回流買保險放寬到10%？顧立雄打回票

聯發科毛利41.9%　衝三年半新高　

日月光Q2每股賺0.63元　Q3衝

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

快訊／台南大淹水　黃偉哲宣布：今停班停課

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

陸軍2自殺7天3死！國防部下令了

岡山女騎士摔護堤遭沖走　找到已成冰冷遺體

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有未爆彈

即／南嘉大雷雨夜襲！9縣市大雨警戒

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書留言

即／20.47億威力彩　頭獎一注獨得

正妹警滿1年轉內勤　豐原分局回應了

被攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「開始吞安眠藥」

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！

豪雨襲高雄　岡山驚傳民眾遭大水沖走

傑森摩莫亞：《水行俠2》不能拍了

更多

最夯影音

更多

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面