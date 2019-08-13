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金價再創6年多來新高價！　經濟疲軟、地緣政治風險上升...資金急入金市避險　

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▲▼黃金。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲國際金價受到諸多因素支持，於上周一舉突破每盎司1500美元大關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

隨著貿易戰升溫，投資人各個人心惶惶，加上全球景氣緩、各國央行紛紛降息，國際金價受到諸多因素支持，於上周突破每盎司1500美元大關，今（13）日再度走強，來到每盎司1523美元，上漲0.8％，再創六年來新高。

美國總統川普宣布將對價值3000億美元中國大陸輸美商品課徵10%關稅、人民幣貶破「7」的心理關卡、美國將中國大陸列為匯率操縱國，及多國央行紛紛宣布降息，這一連串連環事件影響下，資金湧入黃金市場避險，國際金價8日站上每盎司1500美元大關。

請繼續往下閱讀...

本週國際政經事件依舊頻傳，例如阿根廷貨幣危機、香港大規模示威等，激勵黃金價格續強，再度刷新2013年4月來的新高價位。

國際金價自今年初以來上漲18%，而隨著貿易戰發展，金融市場的避險情緒也愈加濃厚，分析師認為其中仍有許多擴張空間。Julius Baer研究主管Carsten Menke表示，「我們認為貿易緊張局勢可能再次升級，這將對全球經濟增長前景產生影響，並增加普遍存在的不確定性。」而鑒於目前的國際情勢，高盛集團今年也首度調升其黃金預測，將金價未來3個月和6個月預測，上調至1575美元和每盎司1600美元。

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關鍵字：黃金,金價,貴金屬

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