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基本工資明天審議　勞動部長許銘春表態：希望可調漲

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▲勞動部長許銘春今表示，自己比較希望可以朝調漲方向。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部長許銘春今表示，自己希望可以調漲。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（13）日舉行中元普渡拜拜，身為勞動部大家長的許銘春，帶頭主祭，她抽空接受採訪時指出，面對明天的基本工資審議委員會，已經做好開會的準備，已經讓同仁把數據資料備齊，希望明天可以盡快進行、盡快落幕。另外，許銘春也透露「就以個人立場是希望可以調漲！」。

許銘春指出，目前已經跟勞、資、政、學四方代表，進行過會前討論，都已充分交換過意見，目前還是希望可以跟去年一樣，依據社經指標來進行調整基本工資。

請繼續往下閱讀...

不過，許銘春也說，去年的基本工資審議委員會，大家討論非常熱烈，擺脫了過去喊價方式，而是用消費者物價指數、經濟成長率等指數納入討論，途中雖然出現勞方一度要離席的情況，最後花了9小時才達成共識，調漲5%；今年為了避免這種情況發生，已經跟各方代表達成共識，會把資料準備好，不要讓這次的會議拖太久。

另外，對於漲幅大約會落在多少？許銘春不透露半點風聲，但她也坦言「就以個人立場，希望可以調漲！」。主要是因為基本工資照顧到的是最基層、最邊際的勞工，大多是打工族、婦女等，因此還是希望可以往調升的方向來走。不過，許銘春還是強調，基本工資最終是否調漲，還是要尊重委員最終的意見，一切都要等明天會議結果出來才會知道。

而針對「最低工資法」已經在5月29日送往行政院審查後至今仍沒有下文，許銘春表示，站在勞動部立場來看，期待行政院可以盡快審查，列入優先法案。

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