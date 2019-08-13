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慶富案後首件三方協議聯貸案　兆豐銀主辦中信造船41.9億聯貸

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▲▼兆豐銀與中信造船聯貸案。（圖／兆豐銀提供）

▲兆豐銀與中信造船聯貸案。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行的中信造船八年期41.9億元聯合授信案，已成功籌組完成。這是件得標廠商、採購機構以及銀行共同簽數的三方合約首例。

108年8月13日舉辦簽約儀式，由兆豐銀行總經理蔡永義及中信造船董事長韓碧祥共同主持本案係採行107年6月行政院公共工程會公告「得標廠商與銀行及採購機構共同簽署三方協議書」的首例，銀行團提供融資予中信造船可謂是政府、中信造船及銀行三贏的策略，三方包含兆豐銀等銀行、中信造船以及政府採購單位海巡署，期能藉此持續協助廠商發展並響應國家政策。

請繼續往下閱讀...

此次授信案將供中信造船公司支應600噸級巡防艦12艘統包採購案所須各項保證及採購、建造船舶所需資金，除兆豐銀行擔任統籌主辦暨管理銀行外，尚包括合作金庫銀行、台企銀、華南銀行及農業金庫共5家金融同業。中信造船為響應政府國艦國造的政策，近期參與海巡署600噸級巡防艦及35噸級巡防艇之建造工程，為國家海岸巡防工作付出相當貢獻。

根據金管會與公共工程委員會規定，如果大型公共工程的聯貸案、超過50億元的話就會有三方照會機制，降低弊案的風險。而兆豐銀此次的聯貸案雖然沒有超過50億元，但是該聯貸案具有循環動用的機制，會超過50億元，所以必須要有三方合約機制。

中信造船為國內主要民營造船廠，深耕船舶製造已逾40年，為國內目前少數具有承造海巡署大型巡防艦實績之造船廠。中信造船在韓碧祥帶領下，造船版圖橫跨漁船、拖船、巡防艇艦、散裝貨輪、客輪、冷凍運搬船及遊艇等，為全方位專業船艦製造廠商，已建造完成交船各式船舶共約400艘，巡防艦最高承造噸數達3,000噸，目前已是國內民營造船業者之領導廠商。

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關鍵字：兆豐銀,聯貸,中信造船,國艦國造,慶富案後,三方合約,41.9億元

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