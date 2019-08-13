鮮食助攻超商營運好樂　全家上半年每股賺3.41元

▲全家便利商店今(13日)公佈最新財報，上半年每股稅後盈餘（EPS）為3.41元。圖為全家便利商店董事長葉榮廷。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

全家便利商店今(13)日公佈最新財報，上半年稅後淨利為7.92億，較去年同期增5.52％，每股稅後盈餘（EPS）為3.41元，較去年同期增加0.2元；全家表示，受惠既存店日均銷售成長3%，鮮食成長近一成五，挹注本業表現穩健。

綜觀上半年績效，與整體事業計畫相符，鮮食營收成長近15%，一般商品也成長超過6%。其中，新品推陳出新輔以本質面精進的杯裝飲料策略奏效，瞄準剪刀經濟而主力發展的冷凍商品品群擴大，顧客忠誠計畫下會員人數也正式突破千萬大關，皆是帶動整體業績的主因。



業外部分，去年高雄岡山物流廠稼動後開始產生定期折舊費用，影響業外收入。然，轉投資的餐飲事業則在大戶屋的帶動下，持續挹注獲利，下半年也將積極引進一新餐飲品牌，成為「全家」餐飲事業的第三個品牌。中國大陸投資部分展店則已達2593店，進入9個地區。



展望下半年營運，全家表示，第三季為便利商店旺季，降暑及節慶商機，都將挹注營收；加上會員、EC、鮮食、新店型等重點政策多箭齊發下，皆可望持續驅動下半年績效。

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依據財報，全家上半年合併營收373.79億，較去年同期成長8.39％，稅後淨利為7.92億，較去年同期增5.52％，歸屬母公司淨利7.61億，較去年同期成長6.07%，每股稅後盈餘（EPS）為3.41元，較去年同期增加0.2元。