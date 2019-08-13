台股還在水逆？　收盤失守10400點大關

▲歐美亞股黑壓壓，台股今（13）日開低走低，指數一路下探。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林淑慧／台北報導

歐美亞股黑壓壓，台股今（13）日開低走低，指數一路下探，盤中最多下跌逾百點，最低來到10,361點，再度摜破年線10,378點，終場收在10391.59點；法人表示，國際系統性風險出現，宜謹慎保守，待穩定後再布局。

近期美中貿易戰升級、美股四大指數都大跌超過1%、香港反送中事件惡化及阿根廷政治動盪等影響，加上台股10日、季線與半年線糾結在 10650 點附近，多重反壓讓台股持續測底。

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各類股方面，蘋概三雄台積電開低走低，跌破250元，收在246.5元；大立光走勢亦同，盤中最低3725元，收在3730元；鴻海小跌0.8%，收在72.9元。

法人指出，目前指數來到季線反壓，由於接下來進入季報公布期，具有財報利多支撐且有反應的個股，預期將成為盤面焦點。不過，中美貿易戰變數仍多，預料短線內恐持續震盪，建議保守操作切勿追高。

展望後市，法人表示，美中貿易戰惡化，日韓摩擦未解、加上香港抗爭越演越烈，國際系統性風險升高，金融市場進入高度警戒狀態；目前台股技術面已偏空，加上外資籌碼面期現貨站在賣方，短線個股追高容易受傷，操作建議謹慎保守，觀望為宜、適度減碼，等待市場情緒穩定再行布局。