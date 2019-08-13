謝金河：國泰航空重返金融海嘯股價　港股港幣同走弱

▲財信傳媒董事長謝金河（圖／記者陳政錄攝）

記者趙正瑋／綜合報導

香港罷工事件越演越烈，航空業也無法倖免。財信傳媒董事長謝金河在臉書以「香港國泰航空重返10年前金融海嘯」為題發文，指出此次香港抗爭加劇不僅讓國泰航空損失慘重，港股也積弱不振，港幣則瀕臨兌換美元7.85元的貶值下陷。

謝金河指出，香港機場萬人送機造成機場癱瘓，飛機停飛，這樣的景象震驚全世界，這是香港本世紀以來僅見。香港特首林鄭月娥率領官員和33位工商界領袖代表，緊急商討應變政策。林鄭特首說：「香港經濟下行，比Sars，金融海嘯嚴峻，持續再惡化，香港將出現倒閉潮」。

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謝金河指出，這兩天香港機場的抗爭，飛機停飛，國泰航空成了最大苦主。國泰航空股價開盤即重跌逾6％，寫下9.27港元（約新台幣37.5元）新低，這個價位是國泰航空10年來僅見。

謝金河表示，國泰航空在2017年經歷了罷工事件衝擊，出現12.59億港元（約新台幣51億元）的虧損，去年好不容易出現23.45億港元（約新台幣95億元）獲利，今年上半年扭轉去年上半年虧損，出現13.47億港元（約新台幣54.6億元）浄利，營運似漸入佳境，但這次反送中抗爭，外資減持國泰航空，股價從14.14跌至9.27港元（約新台幣57.3元跌至37.5元），成了這次香港抗爭中的受災戶。

此外，謝金河也指出，上週香港抗爭加劇，香港共同基金及ETF浄流出35.1億港元（約新台幣142億元），過去這14個星期，資金浄流出184.4億港元（約新台幣747.5億元），港股積弱不振，港幣也再度瀕臨7.85的貶值下限。