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一次看懂！基本工資歷年調漲史　馬英九、蔡英文任內月薪漲幅相當

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▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

▲基本工資曾經凍漲十年，之後每年平均調漲不到3％，這回是否再度調高，備受各界關注。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

基本工資該不該調，引起勞資團體爭論，檢視歷年情況，台灣的基本工資其實曾經凍漲十年，直到民國96年才恢復調漲，算起來，月薪從1萬5840元，逐年調高至如今的2萬3100元，21年累計調幅約45.8％，平均每年調幅2.1％；時薪由66元調高至150元，累計調幅227％，平均每年調幅10.8％。

最近的這次基本工資調整，勞動部預估全台約有231萬名勞工每個月都是領基本工資，其中，本國勞工136萬人、外國勞工43萬人，還有領基本時薪的52萬勞工，一旦調整，約有231萬勞工受惠。

請繼續往下閱讀...

回顧台灣的基本工資調整史，曾在民國86年至96年間，陷入長期凍漲，足足有10年之久，民國96年才開始逐年往上調，當年自7月1日起，基本工資為每月1萬5,840元，調高至1萬7,280元；時薪由66元，調高至95元。

馬英九總統任內，基本工資曾經調高5次，月薪從1萬7,280元，調高到2萬零8元（增幅15.8％），時薪從95元調高到120（增幅26.3％）。

蔡英文上任後至今，基本工資調漲4次，由原本的2萬8元調升至2萬3100元，共計調升3092元（調幅15.45%），平均每年調幅約5%左右，時薪從120元調高到150（增幅25％）。

蔡英文曾喊出，基本工資月薪3萬是她夢想中的數字，換句話說，目前的差距還有6900元，差幅還有約三成。能不能達標？如何達標？都是外界持續觀察的重點。

▲歷年基本工資調漲表。（記者余弦妙製表）

▲歷年基本工資調漲表。（記者余弦妙製表）

▲歷年基本工資調漲表。（記者余弦妙製表）

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關鍵字：基本工資,勞動部,時薪,勞工

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