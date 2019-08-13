逐捷運而居！永寧、蘆洲站房價可見2字頭　最適小資族

▲新北市土城區「永寧站」周邊，房價可見2字頭。（圖／記者黃靖惠攝）

記者張菱育／台北報導

在大台北地區，「逐捷運而居」已經成為許多人購屋的首要考量，而捷運站的人流量，也可代表該區域的活絡程度以及未來發展性。統計前10大捷運人流量捷運站，其中土城區「永寧站」房價可見2字頭，適合小資族入手。

永慶房屋根據臺北大眾捷運的統計資料，高運量的捷運站以平均每月人流65萬人為基礎，而文湖線的捷運站則以平均每月26萬人為基礎，統計進出站人次高於平均的捷運站，計算近2年1~5月進出站人次前10名，其中房價最親民的為土城區「永寧站」，平均單價約26.1萬元。

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永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，「永寧站」距離台北市中心較遠，因此價格也較為親民，但其周邊的土城工業區提供不少就業機會，且開車至土城交流道也方便。此外，永寧站在捷運萬大樹林線二期的規劃中，將成為雙捷運交會站，因此更具未來發展性。而近年來許多建商於土城區購地，顯示建商也看好當地發展，因此在目前價位較低的階段，適合手頭較緊的小資族購屋。

除了永寧站外，「蘆洲站」的平均房價也相對實惠，平均單價約為35.4萬元。謝志傑說，蘆洲站為中和新蘆線的末端站，因此房價也較為親民。不過近期捷運環狀線二階通過後，未來可由徐匯中學站轉乘，對於在內湖、士林、五股、新莊及板橋等地工作的民眾而言方便許多，成為當地區域行情的一大利多。

謝志傑提醒，捷運站人流的成長雖然有利於地區的發展，進而帶動房價的成長，但民眾還是需要考量自己所能負擔的價格以及工作的區域，才能夠買到具有保值性以及發展性，又適合自己的房屋。