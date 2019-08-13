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愛爾蘭傳將開罰Facebook外洩個資　金額恐逾7百億元

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▲Facebook不當洩漏用戶資訊，和解金高達50億美元。（圖／路透）

▲歐盟可能在2019年底前依據歐盟最新的隱私保護法案對Facebook做出處罰。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

Facebook 日前因洩露用戶個人資料，遭美國聯邦貿易委員會裁罰高達50億美元的和解協議，但事情並未因此落幕，華爾街日報報導，愛爾蘭可能在2019年底前依據歐盟最新的隱私保護法案，對Facebook做出處罰。

Facebook在歐盟地區的總部位於愛爾蘭首都都柏林，最終處罰決定也由愛爾蘭數據保護委員會。據愛爾蘭數據保護委員會發言人多伊爾（Graham Doyle）表示，該機構已經將部分案件的最終調查報告發給 Facebook，並在未來幾週內確定處罰結果。

請繼續往下閱讀...

由於歐盟《通用數據保護條例》（簡稱GDPR），推出時間不到一年，因此愛爾蘭針對 Facebook 的處罰決定備受關注。

愛爾蘭監管機構沒有透露太多Facebook 調查的細節，主要是涉及Facebook旗下的WhatsApp是否充分告知用戶該平台與Facebook公司的其他部門共享資料。另一份報告特別關注Facebook在行為分析和定向廣告的背景下，使用數據時是否遵守GDPR。

根據GDPR，處罰金額最高可達2300萬美元或是公司年度全球收入4％，以金額較高者為準，換言之，愛爾蘭可罰Facebook年營收的4%，約 22.3 億美元（約新台幣707億元）。

Facebook執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）指出，GDPR可能成為新的監管模式。但一位知情人士表示，即便Facebook高階主管認為監管是一件好事，但公司仍保留在具體案件上，與監管機構意見相左的權利。

愛爾蘭對 Facebook 的調查結果將攸關歐盟會如何處理和監管美國科技公司的相關案件，特別是在美國加強對科技巨頭的審查後，歐盟態度備受關注。

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關鍵字：歐盟,Facebook,裁罰,GDPR,愛爾蘭

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