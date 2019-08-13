長照機構另外收取紙尿褲、看護墊費　要課徵營業稅

▲長照機構另外向民眾收取紙尿褲、看護墊費用，須課徵營業稅。（圖／翻攝自pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部核釋，長照機構所使用的紙尿褲、看護墊費如果未將該等用品併計照顧服務費用，而是另行收取費用，不論有無差價，均屬機構銷售貨物所收取的代價，應依法課徵營業稅。

財政部表示，現行規定依護理人員法設立的護理之家，及居家護理機構的護理之家，以及居家護理機構，提供服務對象日常生活照顧，屬於勞務的範疇，依據營業稅法第8條第1項第3款規定，免徵營業稅。另外，依法設立的護理之家、居家護理機構、老人福利機構、長期照護機構提供住民紙尿褲與看護墊，由機構協助專人協助更換，併計為照顧服務費用者，該等紙尿褲、看護墊，也可以免營業稅。

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財政部說明，但是實務上機構購置紙尿褲及看護墊並向住民收取費用方式，包含於照顧服務費用內向住民收取者，也有依其使用量按使用者付費方式另行收取者，究應否課徵營業稅，滋生爭議。

財政部說明，醫療勞務及社會福利勞務的認定，屬於衛福部權責，徵詢之後，並考量營業稅課稅原則，進而核釋該等機構未將該等用品併計照顧服務費用而另行收取費用，不論有無差價，均屬機構銷售貨物所收取的代價，應依法課徵營業稅。