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授權金給力！晶心科Q2轉盈　營運拚年增三成

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▲▼ 晶心科總經理林志明 。（圖／記者周康玉攝）

▲晶心科總經理林志明 。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

矽智財（IP）廠晶心科（6533）公布第2季業績，每股獲利0.59元，相較上季每股虧損0.55元，由虧轉盈；累計上半年每股賺0.04元。然而受到中美貿易持續變動的不確定因素影響，整體半導體下半年能見度不明，加上晶心科全力發展RISC-V指令集IP，將持續投入較多的營業費用，今（13）日股價臉綠，開盤走跌，盤中下跌2.83%、來到120元整數關卡。

晶心科第2季營收15.54億元，季增加98.3%、年增加76.4%；營業毛利為1.55億元，較上季的7809萬、幾近翻倍；單季營業利益2339萬元轉盈，較上季虧損2432萬長足進步；稅後淨利2520萬元，單季每股獲利0.59元，由虧為盈；累計上半年每股賺0.04元。

請繼續往下閱讀...

第2季轉虧為盈，主要是受到授權金大幅提升，上半年的合約數已達58件，已超越去（2018）年的43件；晶心科累計上半年權利金（royalty）已達4626萬元，已經超越去年全年度貢獻7495萬的一半、達六成。公司統計，截至第1季為止，在嵌入處理器系統晶片累計出貨量超過39億顆。

然而晶心科在研發投入費用持續增加，第2季營業費用達1.3億元，較第1季的1.02億元微幅增加，續創單季新高。晶心科總經理林志明表示，首先是公司持續在美國西岸所設立的研發中心投入費用，當地無論是硬體或人力成本都遠高於台灣；研發人數增加，今年預估海內外一共要增加至20位以上；為了增加能見度，及全力推廣RISC-V指令集IP，在大陸和台灣兩地舉辦活動及工作坊（Workshop）。

林志明表示，綜合上述，預料下半年的研發費用要減少不容易，將會以第2季單季營業費用支出來預估未來支出。

展望全年，林志明表示，由於去年獲利較前年大幅成長五成以上，已經站上高基期，對於大幅成長較為保守，但仍有信心年成長三成。

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關鍵字：晶心科,RISC-V,矽智財,授權金

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