蔡英文台中競總搞定！　月底進駐桑尼廣場　林佳龍任主委

▲蔡英文台中競總地點預計月底進駐。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

隨著大選逼近，候選人競選總部也備受關注，民進黨總統候選人蔡英文台中競選總部13日確定，位在南屯區五權西路、文心南五路三段路口的桑尼廣場，目前正在內部裝修，預計月底運作，競總主委由交通部長林佳龍擔任，市黨部也會全員進駐，全力打贏這場抗中保台的選戰。

▲台中市黨部主委何明杰（中）表示，未來競總會納入時力和台灣基進一起運作。（圖／記者鄧木卿攝）

民進黨台中市黨部執行長翁誌偉表示，台中市位居台灣中部，未來小英不論要北上或南下，交通一定是首選，所以他和主委何明杰沿著74號兩旁找尋合適地點，在北屯找到2個場地、南屯找到4個，後來看中現址桑尼廣場，幸運的是，地主也是支持者，租金還打8折。

至於競總幹部，翁說，林佳龍擔任競總主委，蔡其昌是競總總幹事，何明杰競總執行總幹事，其他幹部名單會陸續到位，而位在豐原的市黨部，也會全員進駐，全力輔選小英連任，要打一場抗中保台的神聖選戰。

何明杰表示，未來蔡總統台中競選總部成立後，也會納入時代力量候選人洪慈庸、台灣基進候選人陳柏惟一起運作，擴大抗中保台力量。

桑尼廣場兩層樓，原是一家海鮮超市和小吃部，樓上還設有婚宴館，後來經營不善而閒置，目前正在整修，預計月底或是9月初進駐運作。