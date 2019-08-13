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來超商訂吐司現烤直送！小七推訂製烘焙坊　搶攻600億白金商機

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▲統一旗下精品烘焙─昂舒巴黎轉型成為「虛擬烘焙坊」並進駐全台7-ELEVEN，開創「烘焙訂製」全新型態的銷售模式。（圖／記者林淑慧攝）

▲統一旗下精品烘焙─昂舒巴黎轉型成為「虛擬烘焙坊」並進駐全台7-ELEVEN，開創「烘焙訂製」全新型態的銷售模式。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

外食趨勢確立，超商搶攻烘焙市場出新招。統一企業今（13）日宣佈旗下精品烘焙─昂舒巴黎，轉型成為「虛擬烘焙坊」並進駐全台7-ELEVEN，開創「烘焙訂製」全新型態的銷售模式，搶攻國內年產值高達600億元的烘焙商機。

烘焙商機誘人，成為零售通路兵家必爭之地，包括統一超商、全家與全聯都先後斥資跨足烘焙產業，準備搶食年產值高達600億元的烘焙商機，統一企業集團近年來積極擴展烘焙版圖，去年烘焙事業營收創下超過60億元的產業價值。

請繼續往下閱讀...

統一企業主管表示，近年市場重新分配下，有效帶動了超商的白金商機，超商龍頭7-ELEVEN在2018年賣出上億個麵包。面對越來越激烈的白金戰場，除了袋裝麵包外，統一超商更是不斷布局烘焙鮮食。

統一企業表示，今年全力發展集團資源的虛實整合，昂舒巴黎轉型成為「虛擬烘焙坊」進駐全台7-ELEVEN，開創「烘焙訂製」全新型態的銷售模式，出爐時間由消費者決定，24小時全天接單，訂了才烤焙製作、出爐直送，讓美味嘗鮮不落人後。

據統計，全台每年吃超過5000萬片吐司，看準國人對吐司類烘焙商品的高度喜愛，昂舒巴黎烘焙訂製首波主打「波浪丹麥吐司」，採用27層純手工摺疊工法捲繞出美麗浪花，自即日起全台7-ELEVEN獨家20萬份限時限量供應。

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關鍵字：7-ELEVEN,烘焙,統一企業

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