中南台淹水警戒　經濟部：抽水機已經準備好了！

▲經濟部水利署今（13）日發佈最新淹水警示，並準備抽水機隨時待命中。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

經濟部水利署今（13）日早上發佈最新警示，彰化縣、雲林縣及高雄市均列為一級淹水警戒，為因應豪雨，同時緊急調度抽水機協助各地方，目前共計支援15台、待命中5台，提醒在低窪地區及道路的民眾請特別注意防範淹水。

經濟部水利署表示，應變小組今天早上6點就展開二級開設，並且已經出動移動式抽水機，支援台南市和高雄市，後續也從北部調度資源南下，隨時馳援，將應變雨勢變化，全力防救災。

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水利署表示，支援15台分別為，六河局5台(高雄楠梓區右昌抽水站3台、永康1台、仁德1台)、五河局4台(臺南永康2台、仁德1台、高雄鳥松1台)、十河局6台(臺南市)；待命5台為，五河局1台(嘉義縣)、七河局4台(屏東縣)。



水利署提醒民眾，豪雨期間盡量遠離河道行水區，以避免發生危險。相關防災避災訊息，民眾可透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）、facebook防汛抗旱粉絲團(網路)、行動水情APP(智慧型手機)、警戒簡訊通報系統(一般手機)及免付費電話0800-079-579(你去救、我去救)等防災避災工具，掌握即時訊息。多一分警戒，少一分災害。