171cm甜美女警「剛滿1年轉內勤」同仁嘆不公平　豐原分局回應了

記者陳玉／台中報導

擁有171公分高挑身材的豐原分局女警廖于嬅，自鋼琴老師轉換跑道從警，因外表甜美，常在執勤時遇民眾上前合照，更曾被媒體報導，在警界小有知名度；但有民眾向媒體投訴，廖去年7月轉正式員警後，至今剛滿1年卻立即轉調內勤，讓不少同仁感到不公平；對此，豐原分局澄清，因局內僅有1位新聞承辦人，才從外勤單位遴選適當人員，作為輿情處理短期種子培訓，廖為第1梯次培訓人員，目前已訓練期滿，回勤務單位正常輪服勤務。

▲警員廖于嬅外表甜美常成為全場「嬌點」，卻遭投訴任警剛滿1年就轉內勤。（資料照／記者陳玉攝）

▲▼廖于嬅遭投訴任警剛滿1年就轉內勤，豐原分局澄清，只是短期新聞業務培訓，目前已訓練期滿，回勤務單位正常輪服勤務。（圖／記者陳玉翻攝）

廖于嬅因嚮往警察正義形象，在105年通過警察特考，去年1月分發到豐東派出所實習，7月成為正式員警，過去廖外出宣導業務，常因高挑身材、亮麗外表，成為全場「嬌點」，更曾在執行交通勤務時有人藉機搭訕。

但有民眾投訴媒體指出，廖轉正式員警才1年時間，7月底就轉調豐原分局秘書室，雖掛職在警備隊，但工作內容主要是協助新聞媒體聯繫、發布新聞稿等業務，「早8晚5」，還有午休時間，下班後直接回家，與一般公務員相同，這樣對其他警察同仁非常不公平。

▲廖于嬅過去曾是鋼琴老師，因嚮往警察正義形象，在105年通過警察特考。（資料照／記者陳玉攝）

對此，豐原分局澄清，「廖員並未轉內勤，僅短期種子培訓」，指出因內政部今年6月訂定「即時新聞澄清新制運作原則」及因應年底總統大選假訊息蒐報及澄清，但目前僅有1名新聞承辦人，如遇突發、臨時事件，恐難即時應處。

因此規劃由各外勤單位遴選適當人員，作為輿情處理短期種子培訓，初步規劃每期10天，「每日編排6小時至秘書室實務訓練、4小時輪服外勤」，廖員為第1梯次培訓人員，自7月29日起至8月12日訓練期滿，目前已回勤務單位正常輪服勤務，遇重要或緊急新聞事件時，再個案支援協助處理輿情。

豐原分局強調，培訓計劃非針對廖員個人，將再陸續規劃調訓各外勤單位適當人員，以作為本分局新聞輿情處理種子人員，以提升本分局輿情應處能量。