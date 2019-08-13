台灣Pay　超商40%回饋明日起第2波　消費百元回饋40元

▲台灣Pay超商消費回饋40%。（圖／台灣Pay提供）

記者吳靜君／台北報導

台灣Pay宣布，明（14）日起到8月27日的每日早上7點到晚上11點推行在三大超商消費，「掃台灣Pay 超．即．給．利」活動，限量回饋活動最高可達40%，也就是消費100元即享40元回饋。

台灣pay表示，與四大超商合作(7-Eleven、全家、萊爾富、OK便利商店)，第一波與7-11超商合作「掃台灣Pay 超．即．給．利」引發全台熱議，民眾響應熱烈超乎預期，成功引爆話題熱度。

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第二波「掃台灣Pay 超．即．給．利」全家、萊爾富、OK便利商店活動將於8月14日起開跑27日止每日07:00~23:00限時限量準時開搶。

台灣Pay表示，8月14日即將開跑的第二波「掃台灣Pay 超．即．給．利」活動同樣維持40%的超高優惠，消費100元即享40元回饋，但消費不累積，活動期間於全台全家、萊爾富、OK便利商店各門市使用「台灣Pay」支付即可享受，全家限量回饋50,000筆；萊爾富及OK各限量回饋20,000筆。

台灣pay表示，這次活動不論小資族、學生、還是勤儉持家的家庭主婦，都不容錯過的生活小確幸，民眾可以輕鬆買、大方折，守護荷包超有感。回饋筆數數量有限，請民眾把握。