中美貿易戰延燒　台股震盪走低開盤下挫35.74點

▲中美貿易戰延燒，全球股市皆受衝擊。（圖／路透）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰延燒影響，台股今（13）日以下挫35.74點開出，加權股價指數為10436.62點，隨後震盪走低，最低來到10420點。截至上午9點07分，加權指數下跌54點來到10418點。

電子三雄中，股王大立光（3008）開盤3780元、跌45元；台積電（2330）以249元開出、跌2元；鴻海（2317）以73.2元開出，跌0.68%。

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另外，台北外匯市場新台幣兌美元匯率今日以31.405元開盤，貶0.5分。新台幣兌美元開盤交易區間為31.405元至31.420元。

法人表示，美中貿易戰升級、美股四大指數都大跌超過1%、香港反送中事件惡化及阿根廷政治動盪等影響，加上台股 10 日、季線與半年線糾結在 10650 點附近，多重反壓恐讓台股持續測底。

不過，台積電昨天公布營收釋出利多消息，法人指出，台積電主要客戶蘋果、海思和超微等新晶片拉貨動能加溫，台積電本月及下月營收將有強勁成長，單月合併營收可望衝上千億元大關。

法人表示，台積電第四季動能延續，單季營收可望挑戰新高，在業績基本面利多帶動下，力求對抗國際盤氣氛低迷的利空而突圍。

展望後市，法人表示，目前指數來到季線反壓，由於接下來進入季報公布期，具有財報利多支撐且有反應的個股，預期將成為盤面焦點。不過，中美貿易戰變數仍多，預料短線內恐持續震盪，建議保守操作切勿追高。

