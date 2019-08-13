Tumblr再度易主！　Verizon以9500萬元轉賣Automattic...買主宣示維持成人內容禁令

▲Tumblr將被賣給Automattic。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合外電報導

根據華爾街日報報導，美國最大電信商Verizon Communications宣布，將出售旗下部落格網站Tumblr給WordPress.com的母公司Automattic，交易金額據傳只有3百萬美元（大約9500萬新台幣）。

Yahoo曾在2013年以11億美元（約新台幣348億元）買下Tumblr，但Tumblr未能替Yahoo創造高額收益，2017年，Yahoo被Verizon收購，納入集團旗下。

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如今，Verizon決定出售Tumblr給Automattic，將接收Tumblr及其約200名員工，收購金額傳聞只有3百萬美元，相較於6年前雅虎收購成本價11億美元，Tumblr的身價大跌速度與程度，令人唏噓。

Tumblr成立於2007年，是一項免費服務，擁有數百萬個部落客使用，用戶可以上傳照片、音樂，對於成人相關題材，一直維持寬容態度，但去年12月，Tumblr因有「兒童色情內容」出現在平台，遭到蘋果APP Store下架，公司決定刪除所有成人內容，引起話題。

Automattic執行長穆倫維格（Matt Mullenweg）在Tumblr的文章中表示，將維持禁止成人內容的現行政策，未來將努力讓Tumblr在整個全球網路中，保持熱情與社群意識。Tumblr的交易是Automattic迄今為止，最大規模的收購。