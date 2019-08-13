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麗豐-KY上半年EPS 8.96元　營收、獲利創歷史新高

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▲麗豐-KY,克麗緹娜品牌營運長趙承佑。（圖／麗豐提供）

▲麗豐-KY旗下克麗緹娜品牌營運長趙承佑。（圖／麗豐提供）

記者姚惠茹／台北報導

麗豐-KY（4137）公布上半年合併營收為24.54億元，較去年同期成長16.86％，主要受惠於主營通路「克麗緹娜」美容連鎖加盟店表現穩健，整體毛利率站穩84％，營業利益率達35.5％，稅後淨利達7.12億元，稅後每股盈餘(EPS)8.96元，營收、獲利皆改寫上市以來歷史同期新高紀錄。

麗豐-KY公布7月單月合併營收為3.63億元，累計今年前7月合併營收達28.17億元，較去年同期成長14％，主要是麗豐-KY持續強化品牌形象的打造及廣告行銷，預計下半年還將陸續推動多項機場廣告、電視劇合作、旅遊促銷等項目，期望為緊接而來的秋冬換季美容保養需求提前暖身。

請繼續往下閱讀...

麗豐-KY表示，近來積極擴大旗下「雅樸麗德」醫美診所的營運規模，預計在年底及明年初，將在上海、南京等地再增加五家營運據點，除了提供醫美的項目外，還增加抗衰老的高端醫療保健服務，期望將多年累積的研發實力及新產品開發能力落實在營運表現。

展望下半年，麗豐-KY看好大陸美容保養市場的穩定消費需求，持續擴張旗下通路的市場版圖，目前主營通路「克麗緹娜」截至7月底全球總加盟店已達到4,829家，可望提前達陣今年展店淨增加400至500家的目標，對於下半年營運保持審慎樂觀的信心。

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關鍵字：麗豐-KY,克麗緹娜,營收

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