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佳世達「3道錦囊」因應中美貿易戰　第一道回台生產顯示器

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▲左起為佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻、董事長陳其宏、財務長王淡如。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻、董事長陳其宏、財務長王淡如。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

中美貿易戰加劇，佳世達（2352）董事長陳其宏表示，已經預備好「3道錦囊」，第一道就是陸續將銷美產品移回桃園廠生產，其中顯示器將從每月20萬台，預計第4季提高到每月60萬台的產能，第二道是多量少樣移往東南亞，最後一步則是赴美生產。

陳其宏表示，佳世達早就做好迎接中美貿易戰的準備，尤其桃園廠自動化設備2年前就準備好，現在川普宣布9月1日起針對中國大陸輸美3000億美元產品加徵10%關稅，雖然是很尷尬的數字，因為回台生產同樣會增加成本，但是相差不多，因此第一道錦囊就是把銷美產品移回台灣生產。

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▲左起為佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻、董事長陳其宏、財務長王淡如。（圖／記者姚惠茹攝）

▲佳世達董事長陳其宏。（圖／記者姚惠茹攝）

陳其宏說明，佳世達將產能移回台灣，主要是依照客戶需求，優先解決銷美產品，同時進行產業升級與「分流生產」，像是「少量多樣」產品就以台灣為主，但是「多量少樣」則要尋找適合的地點，因此第二道錦囊就是前往東南亞國家，目前已經有確定的地點，待適當時機才會公布。

陳其宏強調，中美貿易戰已經轉為持久戰，今年G20峰會的一片祥和只是談判的過程，雖然三道錦囊已經準備好，但是產線遷移必須相關零組件供應商同步轉移，因為供應鏈才是決定成本的關鍵要素，但若美國確定加徵關稅達25%，恐怕銷美產品都要回來台灣生產，最後一步則是赴美生產。

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關鍵字：佳世達,聯合艦隊,陳其宏,中美貿易戰

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