廣達7月營收增5%　仁寶、緯創較上月衰退

▲廣達7月營收較上月微幅增長。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

代工廠7月營收出爐，僅廣達較上月微幅增長、月增5.1%，仁寶、緯創都較上月衰退，分別月減8.7%與14.09%。在第2季季底拉貨潮對比下，廣達、仁寶、緯創在7月份筆電出貨量皆下滑。法人認為，進入傳統旺季，代工廠可望迎一波拉貨潮，然而亦同時有機會在消費性電子需求與中美貿易關稅之間拉扯，呈現多空交戰。

廣達與仁寶今日將舉行法說會，在中美貿易不確定性影響下，除了終端需求量恐受影響外，代工廠產地遷移也將成為會中焦點；此外，CPU缺貨是否緩解，也將是法人關鍵提問。

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廣達（2382）7月營收829.94億元，月增5.1%，年減7.4%；累計1-7月營收達5500.65億元，年增6.03%。7月筆電出貨下滑至280萬台，較6月的340萬台減少兩成，主要受到6月份仍屬於第2季，形成底拉貨、基期較高所致。展望第3季，在第4波關稅陰影下，對筆電出貨保守；伺服器部分，在人工智慧、5G趨勢帶動下，資料中心成長動能依然強勁，法人預估，年成長兩位數不難。

仁寶（2324）7月營收達785.08 億元，月減8.7%，年減2.4%。累計前七月合併營收為5415.07億元，較去年同期成長5.3%。同樣因季底拉貨因素，進入第3季，仁寶7月筆電出貨370萬台，較6月的460萬台月減19.5%。

展望第3季，法人預估，包含商用筆電、穿戴式裝置需求仍強，因進入傳統旺季，Apple Watch拉貨可望增溫。

緯創（3231）7月營收為665.98億元，較上月減少14.09%，較去年同期持平，微幅成長0.37%。累計1-7月營收為4783.51億元，較去年同期增加1.18%。其中筆電出貨為130萬台、桌機出貨量110萬台、顯示器為75萬台、伺服器則為18萬台；其中筆電和桌機出貨量分別下滑38%與9%；顯示器和伺服器則持平。

緯創第2季合併營收達新台幣2055.49億元，營業淨利為31.47億元，每股盈餘為0.44元。緯創同時通過上半年財務報告，上半年合併營收達4117.53億元，稅後淨利為22.42億元，每股盈餘為新台幣0.8元，較去年同期的0.57元成長四成。