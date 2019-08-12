雙創歷史新高　貿聯-KY第2季營收年增14.05%、淨利年增76.8％

▲左起為貿聯董事長梁華哲、總經理鄧劍華。（圖／貿聯提供）

記者姚惠茹／台北報導

貿聯今（12）日公布2019年第2季合併營收為59.93億元，比去年同期成長14.05%；第2季合併稅後淨利為4.92億元，較去年同期增加76.8%。第2季營收與淨利雙創歷史新高，第2季每股稅後盈餘為4.17元。

貿聯表示，第2季與上一季表現相比，資訊用線、車用線、電器用線、醫療設備用線等產品，出貨皆穩定增加。若與去年同期相較，車用線、醫療設備用線持續增長，而電器用線受銅價下跌的影響營收低於去年同期。

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貿聯指出，今年第2季主要產品中，資訊用線方面受惠美系客戶相繼庫存回補，整體出貨較第1季推升；至於電器用線的本季稼動率相較第1季為佳，配合客戶新產品逐步量產，營收回溫；車用線中的電動車用線出貨較第1季強；運動車出貨持平；冷凍貨櫃用線拉貨略增；工業用線出貨則相對趨緩。

展望下半年營運，貿聯表示，美國預告9月將啟動新一波關稅清單，預料新一波清單將擴及消費電子、手機、螢幕、個人電腦等更廣泛的消費電子品項，但是貿聯在資訊類產品聚焦於商用市場；車用線產品營收則以新興的電動車為主；其它產品多為工業用產品，因此受影響有限。

貿聯強調，雖然上半年營運維持穩定成長，但中美貿易戰若持續加劇，將促使總體經濟的預期趨於保守，因此在新一波關稅清單的影響規模仍不確定的情況下，經營團隊將持續因應市場的改變，也更加謹慎看待下半年的展望。