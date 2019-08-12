群聯上半年每股賺8.43元　料NAND第3季止跌

▲群聯董事長潘健成。（圖／群聯提供）

記者周康玉／台北報導

快閃記憶體控制晶片廠群聯（8299）於今（12）日公布業績第2季合併營收為97.83億元，較上季成長5%，較去年同期減少5%；合併淨利為7.8億元，較前季衰退11%；每股盈餘（EPS）達3.96元；累計上半年每股賺8.43元。

群聯表示，上半年NAND市價下跌超過30%的情況下，上半年EPS仍達8.43元水準，與控制晶片同業相較不僅表現不俗，更顯示群聯持續深耕高階儲存應用市場逐漸展現成果。

請繼續往下閱讀...

第2季與去年同期總出貨量相較，其中，記憶體模組成長將近27%，SSD及eMMC成品成長將近62%。

累計上半年記憶體模組出貨總位元數（Total Bits）成長超過將近111%，顯示第2季NAND市價逐漸回穩趨勢，帶動客戶端因應下半年旺季需求陸續備貨不再等價跌，符合預期。

群聯第2季認列業外投資金士頓電子（KSI）損失達1.48億元，影響群聯第2季獲利EPS 0.75元。而相較於第1季，認列損失的部分有逐漸縮小的趨勢，顯示手機市場已逐步回溫，加上佈局嵌入式應用市場已久，下半年進入產業旺季將對KSI下半年營收與獲利將有正面助益。

群聯董事長潘健成表示，第2季的營業費用相較於前季上升了8%左右，主要因位群聯持續投資次世代的快閃記憶體控制晶片IC，包含採用12奈米高階製程設計最新UFS、與PCIe Gen4晶片等，透過高階製程的投資拉高新進廠商的進入障礙，保持業界的領先地位。