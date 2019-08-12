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中美貿易戰影響客戶下單保守　崇越電上半年EPS 2.41元

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▲崇越電董事長潘振成,執行長張勝和。（圖／記者姚惠茹攝）

▲崇越電董事長潘振成。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

崇越電（3388）今（12）日公告上半年合併營收為37.61億元，年減12.5％；稅後淨利1.76億元，年減24.5％；每股稅後盈餘（EPS）為2.41元。崇越電指出，受中美貿易戰干擾，市場氛圍保守，影響客戶下單，以致上半年營收減少，平均毛利率17.07%，下降2.9個百分點，故獲利也因此減少。

崇越電公告第2季合併營收為20.29億元，稅後淨利0.96億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.30元。崇越電指出，第3季科技業進入傳統旺季，除因庫存調整結束，更有資料中心、商用PC需求回溫，以及新款智慧型手機的備貨需求，顯示中長期的供給需求依舊存在，後續市場可望逐步回溫。

崇越電表示，近年積極布局消費性電子、化妝品、汽車、醫療等4大重點產業，上半年合計銷售占比約為40％，較去年同期成長約5個百分點，待下半年市場信心回升，客戶重啟拉貨力道，可帶動營運向上。

請繼續往下閱讀...

面對美中貿易戰，崇越電指出，雖然過去一年全球市場有很多變化，然下半年公司仍有新產品開發計劃，崇越電具備協助客戶開發、提供多樣產品選擇之優勢，與客戶維持密切的合作關係。

此外，崇越電指出，主要供應商日本信越化學的新產能將在第3季開出，矽利光等原料的供應量將可增加，足以支應目前市況造成的短急單需求。

展望下半年，崇越電抱持審慎正向看法，看好在5G應用、電動車、車聯網、人工智慧發展以及醫療保健等大趨勢日漸興起，待市場信心回升，客戶重啟拉貨力道，有利維持下半年逐季改善的走勢。

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關鍵字：中美貿易戰,崇越電

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