快訊／睽違4年「20.3億威力彩」獎號出爐！　史上第4位獨得富翁是你？

記者許力方／台北報導

颱風地震牌失效，威力彩創下連46槓紀錄，頭彩上看20.3億元，是近4年來最高金額！台彩12日晚間開出第108000064期威力彩獎號，第一區號碼由小至大依序為：02、06、29、31、36、37；第二區號碼為：08。本期銷售總金額7.3億元，總獎金4億元，上期累入彩金18.1億元。實際中獎獎號以台彩公布為準。

▲威力彩頭獎連摃46期，今晚頭獎上看20.3億。（圖／記者屠惠剛攝）



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台彩統計，本期威力彩已經連續46期槓龜，逼近史上連槓47期最高紀錄，是繼2015年9月14日在台北市士林區開出史上第二高28.7億元頭獎後，睽違近4年中再次站上20億元大關，若12日開獎的威力彩一注獨得，將是史上第4高的單注頭獎獎金，高額獎金吸引大批彩迷，全台投注站買氣倍增。

▲威力彩史上僅4次紀錄頭獎金額超過20億元。（圖／記者紀佳妘製表）



事實上，威力彩自2008年發行以來，共有4次頭獎累積超過20億元才開出，其中有一次是2注均分，另外3次都是幸運「一注獨得」20億元以上高額獎金，2015年4月23日台中霧峰區曾開出史上最高的30億元頭獎。台彩表示，3名得主中1人自己購買，另外2人是合資，

台彩透露，威力彩7月25日的開獎結果，第一區的號碼為01、19、23、25、32、37；第二區的號碼為02，共開出了4注貳獎，每注抱走獎金319.6萬元。據台彩投注系統，有民眾花200元自選號碼買了2注威力彩，第一區選相同號碼，全都對中，第二區分別選擇了04及06，未能對中第二區的開出獎號02，只能含淚抱走2注貳獎639萬元，和當期頭獎12.7億元擦身而過。

▼台彩首度公開2019上半年12張中得億元以上頭獎的彩券正本。（圖／記者紀佳妘攝）

