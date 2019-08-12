華南金董座：越南河內、緬甸仰光辦事處盼升格分行　研究在柬埔寨成立財務公司

▲華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易戰升溫，加上大陸經濟下行風險提高，國銀對大陸曝險比重呈現腰斬情況，進而轉向新南向市場。華南金董事長張雲鵬今（12）日表示，越南河內、緬甸仰光辦事處期盼能夠升格成分行，並研究在柬埔寨成立財務公司的可能性，強調所有風險都必須列入考量，並非單純拓展業務。

張雲鵬今天出席「華南銀行贊助中華足協簽約記者會」，會後受訪時表示，中美貿易戰所帶來正反影響都有，國銀對大陸曝險占淨值比重持續往下滑，其中，華銀近3年對大陸曝險比重，從原先的6成以上，到今年7月已降至3成3左右，可見對陸曝險比重呈現腰斬情況，這也是國銀如今所面臨的共同課題之一。

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外界關注香港反送中衝突是否影響金融業，張雲鵬說，目前尚未看到明顯變化，因為香港是自由港，全世界關注後續的變化，而量儘管有往下滑的跡象，但資金流動並未有明顯變化。

華銀為彌補獲利缺口，有意搶攻新南向市場，張雲鵬指出，過去2年傾全力做好法遵以及內稽內控，目前華銀選擇從原有據點開始著手，希望爭取越南河內、緬甸仰光等2家辦事處升格成分行，並研究在柬埔寨成立財務公司的可能性，不過所有風險都必須列入考量，並非只是單純拓展業務，目前都在評估階段，等到明年再來考慮。

至於美國紐約分行獲利持續下滑，張雲鵬說，紐約分行因進行改善缺失，暫停多項業務，因此去年首見虧損、尚未賺到錢，不過2019上半年虧損已有減少，預估下半年可望由負轉正，全年仍有機會獲利。