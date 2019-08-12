中美貿易戰衝擊雙A品牌7月營收　宏碁月減25.2%、華碩月減17.1%

▲宏碁公布7月營收。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

電腦品牌廠今天（9日）雙雙公布財報，受到中美貿易戰逆風影響，宏碁（2353）公布7月營收為183.17億元，月減25.2%，年減8.7%；華碩（2357）公布7月集團營收為255億元，月減17.1%，年增5.9%，為近14個月營收年增率首度轉正。



宏碁公布2019年7月單月合併營收為新台幣183.17億元，與去年同期相比減少8.7%，較上月減少25.2%；累計前7月合併營收為新台幣1281.48億元，年減3.9%。

宏碁表示，7 月雖受貿易戰造成的逆風影響，但公司轉型建立多重事業引擎動能持續發酵，包括安碁資訊公司、展碁國際公司、周邊產品事業酷碁、安圖斯科技公司、宏碁資訊服務公司等在本月業務持續成長。

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▲華碩公布7月營收。（圖／華碩提供）

華碩公布2019年7月集團營收為255億元，與去年同期相比增加5.9%，較上月減少17.1%；7月品牌營收為229億元，與去年同期相比增加9.2%，較上月減少18.5%，並預告明（13）日下午2點將舉辦線上法說會，說明第二季營運結果。

另外，華碩代子公司亞旭電腦公告，截至2019年6月30日止，亞旭電腦的累積虧損達24.6億，已達實收資本額48億的二分之一，乃依證交法令公告。

華碩表示，亞旭電腦因營運轉型及策略性投入5G及物聯網等新產業，於轉型過程中的營運波動較大，致2017年~2018年間產生營業損失，但亞旭逐步提升營運效率，聚焦重點市場及成長型產品，2019年上半年營運已改善止穩，將持續努力改善經營績效。