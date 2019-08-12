影／雄獅旅遊上半年每股賺2.23元　佈局國際化版圖挹注營運

記者林淑慧／台北報導

上市櫃旅行社雄獅旅遊今（12）日發佈最新財報，今年上半年累計合併營收為153億元，稅前淨利2.1億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.23元；展望後市，雄獅將鎖定北美、紐澳、日本及東南亞市場，拓展多元客源地的國際化佈局，挹注營運表現可期。

▲雄獅旅遊今年上半年累計稅前淨利2.1億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.23元。（圖／記者李毓康攝）

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今年以來航空業二次罷工，衝擊旅遊產業。依據觀光局統計，今年上半年出境總人次較去年同期僅成長2.6%，而觀察雄獅今年第二季財報，合併營收為80.7億元，稅前淨利3800萬元，每股稅後盈餘（EPS）為0.39元，表現不如去年同季的1.97元水準。

雄獅主管表示，旅行業長期面臨外在環境因素的影響，讓上半年營運表現不如預期，集團則轉向積極佈局海外市場，以及透過「同業加盟」型態，整合社區型旅行社，為未來營運打好基礎。

在海外佈局方面，雄獅長期建立目的地脈絡、發展目的地價值，未來也將鎖定北美、紐澳、日本及東南亞等海外各據點國家為發展重點區域，整合相關資源優勢，持續深化Inbound及Outbound的目的地管理，並透過拓展多元客源地之計劃，有效拉抬可服務之出境與入境人次，以發揮最大加乘效應，持續發展雄獅國際化版圖。

另外，雄獅轉投資的「雙獅聯合國際旅行社」積極整合社區型旅行社，截至今年七月底為止，已在全台擁有28家加盟門市，挹注今年上半年營收較去年同期成長超過5成；雄獅表示，預估全年加盟店上看30家，加以下半年將開放「產品加盟」，在增加產品線的豐富度下，挹注營運表現可期。