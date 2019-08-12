台積電7月營收847.58億元、月減1.3%　8月挑戰億元大關

▲台積電8、9月可望挑戰月營收千億元。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電（2330）今（12）日公布7月營收為847.58億元，較上月減少1.3%，較去年同期增加14%。累計1-7月營收達5444.61億元,較去年同期減少2%。以台積電第3季財測來看，8、9月平均將介於986.71億元-1002.21億元之間，換言之，8、9月可望挑戰月營收千億元。

展望第3季，台積電於法說會時預估，第3季營收達91-92億美元，以新台幣兌美元匯率31元計算，將介於2821～2852億元之間；毛利率預估在46%-48%之間，營業利益率則在35%-37%之間。其中營收部分，估季增17%-18%；毛利率則季增3-5個百分點；營業利益率季增3.3-5.3個百分點，皆較第2季大幅增加。

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台積電總裁魏哲家表示，第3季進入傳統消費型電子旺季，加上智慧手機新品發表，手機有強勁需求（strongly demand），因此業績將在第3季有雙位數的季增率；此外，受到5G的驅動，同時帶動成長四大平台在第3季成長均有顯著成長。

從台積電四大成長平台來看，第3季將以智慧手機為最、有雙位數的季增率；物聯網同樣也雙位數成長；高速運算（HPC）則為個位數成長；車用則是微幅成長。從全年度來看，物聯網有雙位數年增率，智慧手機和HPC皆為個位數成長，車用因上半年太弱，全年則是負成長。

從季度展望來看，魏哲家表示，第3季比第2季好，第4季又會比第3季好，下半年也一定會比上半年好。然而由於大環境像是中美貿易戰的不確定因素仍在，因此對於全年的成長率尚無法評論。能確定的是，目前全年度並沒有下修。

台積電表示，由於能見度高，5奈米製程不僅要提前、月產能也將增加，預估明年將全數投產（fully in production）。7奈米製程則是在新機上市、挖礦需求復甦、加上市占率在擴張等因素，下半年產能非常忙碌、呈現「相當滿」的情形。