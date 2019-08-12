力挺中華男足拚卡達世界盃！　華南銀行加碼贊助300萬

▲華南銀行董事長張雲鵬（左）、中華足協理事長邱義仁（右）。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

華南銀行與中華足協今（12）日舉辦「華南銀行贊助中華足協簽約記者會」，華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬表示，華南銀行贊助中華足協已有近10年的時間，對於體育賽事不遺餘力，如今額外贊助300萬元，希望達到拋磚引玉的作用，期盼男足為台灣爭取最高榮譽。

華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬今天致詞時表示，華南銀行成立迄今，正式邁入100周年，長期以來華南銀行發揮「取之於社會、用之於社會」的精神，對於台灣體育賽事不遺餘力，而中華男足正為2022年的世界盃足球賽進行密集訓練，這次也特別額外贊助300萬元，希望達到拋磚引玉的作用，打造足球隊進軍國際的夢想搖籃，為台灣爭取最高榮譽。

請繼續往下閱讀...

▲華南銀行與中華足協今日舉辦「華南銀行贊助中華足協簽約記者會」。（圖／記者紀佳妘攝）

華南金融集團長期推廣體育活動，對台灣體壇各項運動挹注資源，贊助包含棒球、體操、足球、拔河等體育活動基層培育計畫，積極提升台灣在國際的能見度，其中對於中華民國足球協會贊助已將近10年之久，累計贊助金額已超過2,000萬元。

2022年即將在卡達舉辦的世界盃足球賽，即將於今年展開亞洲區資格賽，台灣將迎戰包括約旦、澳洲、尼泊爾以及科威特等勁敵，為了讓台灣選手們在球場上有出色的表現，華南銀行今年特別在世界盃亞洲區資格賽期間額外挹注300萬元訓練經費，並打造首款企業冠名訓練球衣，為選手們加持戰力，期許中華台北男子足球代表隊能再創佳績。

此外，中華男足代表將參加2022世界盃亞洲區資格賽，台灣將於9月5日進行主場首戰對上強敵約旦，9月10號再戰尼泊爾，球迷們可至台北田徑場親自觀賽為球員們加油。