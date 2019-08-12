愛立信：5G普及速度超出預期　預計2024年底用戶將達19億

▲台灣愛立信總經理藍尚立。（圖／台灣愛立信提供）

記者邱倢芯／台北報導

隨著5G相關廠商的加速進展，從最一開始的「2020年5G商轉」的口號，一路飆速到2019年就開始有國家開始啟用5G技術；而根據電信設備商愛立信預測，到2024年5G用戶將達到19億，高於2018年11月版預測的15億（增加近27%）。

由於5G的迅速普及，其他預測也有顯著增加。預計到2024年底，5G全球人口覆蓋率將達到45%，且因為動態頻譜共享技術支援在LTE頻段上部署5G，這一比例有望飆升至65%。

請繼續往下閱讀...

而隨著相容5G的智慧型手機推出，一些地區的電信商已經開通5G。有幾個地區的電信商也定下了更大的目標，期望在第一年即實現90%的5G人口覆蓋率。

愛立信認為，晶片組和設備供應商的決心也是加速5G普及的關鍵。相容各主要頻段的智慧型手機預計將於今年上市。隨著5G設備的日益普及和更多5G網路的開通，預計到2019年底，全球5G用戶將超過1,000萬。

北美地區5G普及速度預期將會是最快的，預計到2024年該地區使用5G的行動用戶將達到63%。東北亞地區（47%）緊隨其後排名第二，歐洲地區（40%）位居第三。

2019年第一季，全球行動數據流量持續飆升，比去年同期增加82%。預計到2024年底，5G網路用量將達到每月131 EB（Exabyte），屆時將有35%的流量是透過5G網路傳輸。如今，全球蜂巢式物聯網連接已達10億，預計到2024年底這一數字將突破41億，其中45%為大規模物聯網。使用大規模物聯網的行業包括使用智慧電表的公共事業、採用穿戴式醫療設備的醫療行業，以及使用追蹤感測器的交通運輸業等。

在2019年最新的這版行動趨勢報告中，還包括了愛立信與三家電信商合作撰寫的三篇文章，簡要介紹了即將或已經開始5G部署的市場進展情況。

台灣愛立信總經理藍尚立（Chafic Nassif）以愛立信與澳洲電信（Telstra）合作為例，共同探討如何在保持良好消費者體驗的同時，管理日益成長的資料和影片需求，尤其是直播內容串流的需求；與俄羅斯電信商MTS合作，探討行動網路該如何演進，以便確保在5G準備期間，網路性能水準可以滿足客戶體驗的期望；與土耳其電信商Turkcell聯合撰寫的文章則探討了如何在實現無線固網接入（FWA）的同時管理網路性能和服務。