　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

中美貿易衝擊！上週亞股全軍覆沒　再現近三個月來外資全賣超窘境

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 股市示意圖 。（圖／路透）

▲ 上週外資在亞股呈現全部賣超狀態。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

中美貿易戰再升級，大大衝擊市場信心，導致外資上周全數撤離亞洲股市，再現近三個月（5月13日當周）以來全數遭賣超之窘境，過去常為外資焦點的中國大陸、台灣、南韓和印度等地，上周四個市場的單周賣超均逾7億美元，賣壓一致反應國際資金緊張氣氛。

摩根投信表示，上周亞洲苦主以台股為首，單周遭外資賣超8.84億美元，其次為印度股市的7.95億美元，而陸股和南韓股市也皆遭外資賣超7.88億美元和7.82億美元。

請繼續往下閱讀...

由於投資信心受到衝擊，上周亞股跌多漲少，其中以南韓股市影響最劇，上周重挫4.79%，其次為陸股的3.53%，而台灣、泰國、菲律賓、越南等也下挫超過2%，僅印度股市力守正報酬，上漲0.84%，其餘亞洲股市無一倖免。

從上周國際資金動向分析，隨著中美貿易戰越演越烈，多數亞洲股市遭受衝擊，外資紛紛流出，所幸今年迄今，陸股、台股、印度、泰國、菲律賓、越南等國皆有4%以上的漲幅，其中又以陸股21.88%居冠，越南同期漲幅9.27位居第二，台股也有7.89%的漲幅。

摩根亞太入息型產品經理張致寧指出，中國大陸政府為因應外部風險遽增及穩定本地經濟，有望啟動新的逆週期措施，看好中國大陸官方將釋出更大的拖抵政策，包括啟動降準在內的貨幣政策，或新的財政刺激來支撐本地經濟表現。

張致寧分析，儘管短期市場不確定性上揚，但全球央行偏寬鬆態度，包括上周紐西蘭、印度與泰國等多個亞洲央行接力降息， 在投資布局上應提升高品質與防禦型資產的比重，如運用短天期、高品質的債券資產，以強化投資組合的下檔保護；對亞洲有興趣的投資人，現階段勿以單一國家參與，建議投資人亦可將眼光擴大至亞洲收益型股債資產的投資機會。

ET快訊
威力彩20.5億在等你！　這3個星座最容易中大獎「特殊體質夢
忠犬穿孝服淚送最愛的爸爸　隔一個月「同天離世」到天上相聚

關鍵字：摩根投信,亞股,陸股,中美貿易戰

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

香港傳816發動銀行擠兌潮　顧立雄：台灣的銀行非首要目標

影／雄獅旅遊上半年每股賺2.23元　佈局國際化版圖挹注營運

力挺中華男足拚卡達世界盃！　華南銀行加碼贊助300萬

中美貿易戰衝擊雙A品牌7月營收　宏碁月減25.2%、華碩月減17.1%

台積電7月營收847.58億元、月減1.3%　8月挑戰億元大關

基本工資之爭／審議委員透露：預估調幅3-4%　帶動內需「利大於弊」！

中美貿易衝擊！上週亞股全軍覆沒　再現近三個月來外資全賣超窘境

謝金河：智邦股價創歷史新高　友訊卻因家族經營權爭奪戰消耗元氣　

愛立信：5G普及速度超出預期　預計2024年底用戶將達19億

動力電池量產吹號角　工研院攜廠商組雷銲聯盟搶商機

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

32頁兒童繪本秒轉換「電台台語版」 急速飆讀她傻眼：我又要再唸一次

駕駛未注意「突開車門」害噴飛！ 騎士慘被3連撞...滿地血遭輾身亡

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

BY2合作馬伯騫再創新歌《傀儡》 全新造型亮相...驚艷全場！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

香港傳816發動銀行擠兌潮　顧立雄：台灣的銀行非首要目標

影／雄獅旅遊上半年每股賺2.23元　佈局國際化版圖挹注營運

力挺中華男足拚卡達世界盃！　華南銀行加碼贊助300萬

中美貿易戰衝擊雙A品牌7月營收　宏碁月減25.2%、華碩月減17.1%

台積電7月營收847.58億元、月減1.3%　8月挑戰億元大關

基本工資之爭／審議委員透露：預估調幅3-4%　帶動內需「利大於弊」！

中美貿易衝擊！上週亞股全軍覆沒　再現近三個月來外資全賣超窘境

謝金河：智邦股價創歷史新高　友訊卻因家族經營權爭奪戰消耗元氣　

愛立信：5G普及速度超出預期　預計2024年底用戶將達19億

動力電池量產吹號角　工研院攜廠商組雷銲聯盟搶商機

秋天玩北海道變貴！新千歲機場10月起機場稅漲一倍　每人多付470元

瓜地馬拉總統大選　保守派吉昂馬岱大勝

林口房屋屢傳賠售　13年中古大樓竟能賺百萬

獨／韓國瑜被爆只拼大位「桃源路斷卻賴在家」　王淺秋：可以有其他會議

香港傳816發動銀行擠兌潮　顧立雄：台灣的銀行非首要目標

道路工程滾滾泥水狂瀉　林美燕、呂維胤要求盡督工之責

行政院廢印花稅引六都反彈　監委仉桂美申請自動調查

藍軍歡迎「柱柱姊」台南參選　請黨中央立即徵召讓台南變藍天

漫畫也是優良讀物！70本精選書單一次看、文化部「中小學生讀物選介」出爐

超凶殘！宜縣副議長弟討200萬債務　夥同小弟虐死菜販還滅證

財經熱門新聞

威力彩頭獎今晚衝20.5億！　..

台北市800間小七後天起不提供..

韓元匯價創85個月來新低　換5..

威力彩頭獎飆20.5億！科技公..

裕隆Q2稅後虧損11.9億元　..

可樂旅遊攜手長榮航空　九月起4..

靠假日兼職「洗冷氣」 每月多賺..

捷安特陸官網標「中國台灣」　網..

威力彩800元包牌法　提高中獎..

蘋果出貨量遭OPPO超越　華為..

頂新魏家兄弟爆魏應充入監修行內..

晶宴新竹九月開新館搶攻婚宴商機..

15.2億頭獎在呼喚你！　威力..

郵局不能領200元了！中獎發票..

更多熱門

相關新聞

當對岸不再「寄希望於臺灣人民」？

中國的對臺政策歷經三個發展階段，即從「寄希望於國民黨當局」，轉變為「寄希望於臺灣當局」，再轉變為目前的「更寄希望於臺灣人民」。

陸股本益比成吸金優勢　留意內需及5G產業布局機會

華為90天禁令將滿　美7大合作企業動向受關注

人行政策報告：高質量發展化風險

川普：9月美中貿易談判可能取消

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

Uber司機接女客前收訊息「當我男朋友」結局超震撼

18歲男持刀挾制長髮妹！下秒警狙擊爆頭

颱風天搶修電路…檢修員「被強制休息」淚崩

吳宗憲酸沒素質！連千毅「怒下戰帖」電爆

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

豪雨又襲8縣市！　中南部連雨數日

「岡山→台南」鬼打牆4小時　到家更毛的來了

薔薔玩花東「生理期第1天」看清男友！

拍女友「睡覺照」！他遭警方搜索家中

傑森摩莫亞：《水行俠2》不能拍了

鬼月拜完普渡家破人亡！他曝「拜這零食」會倒大楣

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃

托兒所大火奪5命　嬤一夜痛失4孫

吳宗憲彎腰道歉連千毅：我錯了！

他遭百步蛇咬「毒發身亡」！友人一旁目睹

更多

最夯影音

更多

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面