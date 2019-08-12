中美貿易衝擊！上週亞股全軍覆沒　再現近三個月來外資全賣超窘境

▲ 上週外資在亞股呈現全部賣超狀態。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

中美貿易戰再升級，大大衝擊市場信心，導致外資上周全數撤離亞洲股市，再現近三個月（5月13日當周）以來全數遭賣超之窘境，過去常為外資焦點的中國大陸、台灣、南韓和印度等地，上周四個市場的單周賣超均逾7億美元，賣壓一致反應國際資金緊張氣氛。

摩根投信表示，上周亞洲苦主以台股為首，單周遭外資賣超8.84億美元，其次為印度股市的7.95億美元，而陸股和南韓股市也皆遭外資賣超7.88億美元和7.82億美元。

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由於投資信心受到衝擊，上周亞股跌多漲少，其中以南韓股市影響最劇，上周重挫4.79%，其次為陸股的3.53%，而台灣、泰國、菲律賓、越南等也下挫超過2%，僅印度股市力守正報酬，上漲0.84%，其餘亞洲股市無一倖免。

從上周國際資金動向分析，隨著中美貿易戰越演越烈，多數亞洲股市遭受衝擊，外資紛紛流出，所幸今年迄今，陸股、台股、印度、泰國、菲律賓、越南等國皆有4%以上的漲幅，其中又以陸股21.88%居冠，越南同期漲幅9.27位居第二，台股也有7.89%的漲幅。

摩根亞太入息型產品經理張致寧指出，中國大陸政府為因應外部風險遽增及穩定本地經濟，有望啟動新的逆週期措施，看好中國大陸官方將釋出更大的拖抵政策，包括啟動降準在內的貨幣政策，或新的財政刺激來支撐本地經濟表現。

張致寧分析，儘管短期市場不確定性上揚，但全球央行偏寬鬆態度，包括上周紐西蘭、印度與泰國等多個亞洲央行接力降息， 在投資布局上應提升高品質與防禦型資產的比重，如運用短天期、高品質的債券資產，以強化投資組合的下檔保護；對亞洲有興趣的投資人，現階段勿以單一國家參與，建議投資人亦可將眼光擴大至亞洲收益型股債資產的投資機會。