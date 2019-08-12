動力電池量產吹號角　工研院攜廠商組雷銲聯盟搶商機

▲工研院攜廠商組雷銲聯盟搶商機。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（12）日宣布，串連國內的設備大廠台勵福公司、漢民集團負責雷射源的㵢杰公司、專職鋁電池芯廠的亞福儲能公司及電池模組儲能系統廠的達振能源公司等4家廠商共組「國產雷銲儲能電池合作聯盟」，攜手上下游業者一同投入「高能雷銲設備應用快速充放電儲能系統」開發，期望未來從電池芯到加工設備、雷射源及雷銲封裝，均由國產自製，打造一條龍式的動力電池生產供應鏈。

工研院副院長彭裕民表示，因應未來電動機車、電動車、電動巴士及各類儲能應用需要的大量電池製造，工研院協助國內廠商建立自主化的動力電池雷銲產線，藉由與台勵福、㵢杰、亞福儲能及達振能源等4家廠商共同成立「國產雷銲儲能電池合作聯盟」，讓產業找到升級轉型的新機會。



台灣電池協會理事長李桐進也說明，台灣曾經是全球電池生產製造重鎮，電池相關的產業鏈頗具規模，但因為國內鋰電池下游應用市場規模小，使得本土鋰電池芯及材料業者過去難以依賴內需市場成長。

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李桐進表示，展望下世代的產業發展，動力電池將是各式電動載具及綠色再生能源搭配儲能應用的關鍵核心，更兼具高產業關聯性與高附加價值，產業若能應用工研院的高能雷射銲接技術，做出差異化的產品及提高品質的維護，其中更重要的是高安全性的電池組，將是台灣具潛力的明星產業。



工研院雷射中心執行長曹芳海表示，動力電池對銲接技術的要求很高，過去製造商在生產工序中，根據不同的零組件會採用不同工序以及不同的銲接方法。

曹芳海表示，隨著動力電池的需求不斷擴大，先進國家與車廠如德國均已導入雷射銲接於量產線大量製造生產，工研院在台南已建置雷銲示範場域，也進行智慧銲深預測的專家系統開發，所採用的先進掃描式雷射銲接技術比傳統雷射點銲可提升產能五倍以上，以面加工的方式不僅降低人工依賴度，也比單點加工更適合大規模製造，在銲接良率、導電率均有顯著提升。



根據研究機構彭博新能源財經預估，2025年全球電動車累計銷售量將超過1100萬輛，2030年更可望突破3000萬輛。台灣目前正推動公車全面電動化，工研院已協助電巴公司率先建置第一條動力電池雷銲產線，每年可生產約30輛的電巴用鋰電模組，產線正式進入試產，未來若加上雷銲儲能電池合作聯盟，可望在國內打造更具規模的產業生態鏈，搶攻這波未來商機。