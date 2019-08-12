毛利連6季成長！　宏達電第2季每股淨損2.71元...連5季虧損

▲宏達電董事長暨執行長王雪紅。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今（12）日公布第2季營業收入為28.1億元，營業毛利率20.3%，較上一季增加5.6%，是自2017年第4季以來連續6個季度毛利率成長，稅後虧損22.3億元，每股稅後虧損2.71元，連續第5個季度虧損。

宏達電在VIVE虛擬實境方面，推動VIVE虛擬實境在一般消費者以及企業用戶市場的發展，至於VIVEPORT Infinity無限訂閱在今年4月上線後，全球用戶約有90萬款遊戲內容可供自由選擇，總遊戲體驗時間累計約2100萬小時。

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同時，宏達電推出頂級企業VR解決方案，垂直整合VR多個應用市場，而且VIVE與SYNNEX合作，提供企業經銷商各領域HTC VIVE應用內容，包括建築、營造及研發、產品設計、健康照護、醫療與教育等，並預告今年下半年會有更多的VIVE COSMOS訊息，像是解析度、設計等相關細節。

宏達電在智能裝置方面，HTC 5G Hub在北美Sprint上市，英國最大的電信業者EE在6月推出HTC 5G Hub，並宣布在英國10個城市開通5G服務，同時，瑞士主要電信業者Sunrise也在6月推出HTC 5G Hub。

宏達電在智慧手機方面，HTC U19e與HTC Desire 19+在重點市場，包括台灣陸續上市，展現HTC承諾持續投注智慧性手機的發展。