香港傳816發動銀行擠兌潮　顧立雄：台灣的銀行非首要目標

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

香港「反送中」衝突越演越烈，網路上瘋傳香港人預計16日發動銀行擠兌潮，對此，金管會主委顧立雄今（12）日表示，這對香港當地銀行或香港當地國際性銀行受影響機率較大，台灣的銀行在香港並非以消金（消費性金融）為主，非首要目標，但金管會仍會持續關注後續情況。

顧立雄今天出席活動時表示，站在金管會立場，罷工在民主國家是常態，儘管香港已回歸大陸，但畢竟仍在既有承諾50年運作的情況下，至少現在罷工尚未影響金融市場運作，也沒影響金融秩序穩定，加上現在尚未接獲業者通報受到衝擊，但後續仍會持續關注香港金融市場情勢。

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顧立雄指出，不只金管會關注，台灣在香港曝險金額約新台幣1兆元，但全球有多少國家金融業在香港，且有多少曝險金額，「持續關注的不會只有我們，應該是全世界主要國家都會持續關注香港變化」，當然希望香港繼續維持金融市場正常運作。

此外，網路傳出，香港人號召在16日發動銀行擠兌潮，顧立雄表示，台灣的銀行在香港並不是以消金為主，儘管在當地設有子行，但絕對不是主要被擠兌的銀行，他相信以香港當地銀行的體質，應有充足流通性準備，不會因發起就會怎麼樣，「我們的銀行也不是主要目標」。

若真的有這種情況，顧立雄說，更多香港當地銀行以及香港當地的國際性銀行，受到影響層面較大，不會是以台灣為主，但金管會將會持續關注。